Dziennik Gazeta Prawana logo

Herbata z liści tego owocu pomaga pozbyć się oponki. Podkręca metabolizm

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:25
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Celandine,Tea,In,Glass,Cup,With,Flowers,And,Leaves,,Herbal
Herbata z liści tego owocu pomaga pozbyć się oponki. Podkręca metabolizm/Shutterstock
Owoce tej rośliny są smaczne i uwielbia je wiele osób. Mało, kto pamięta jednak o jej liściach. To właśnie z nich można zrobić herbatę, która pomaga pozbyć się oponki, czyli tłuszczu z brzucha i zbędnych kilogramów. To napar, który poprawi też jakość naszego snu.

Owoce poziomki to te, które choć małe i rzadko można je spotkać w sklepach czy na targowiskach, są smaczne i lubi je prawie każdy. Okazuje się, że nie tylko owoce, ale też liście poziomki, warto wykorzystać i wspomóc swoje zdrowie a przede wszystkim metabolizm.

Herbata z liści poziomki. Dlaczego warto ją pić?

Osoby, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów czy tzw. oponki z brzucha, gdzie odkłada się najwięcej tłuszczu, powinny często po nią sięgać. Herbata z liści poziomki jest nie tylko zdrowa, ale przede wszystkim smaczna.

Herbata z liści tego drzewa działa cuda. To rewelacyjny spalacz tłuszczu
Herbata z liści tego drzewa działa cuda. To rewelacyjny spalacz tłuszczu

Warto pić ją codziennie, bo świetnie podkręca metabolizm. Napar z liści poziomki wpływa też dobrze na nasze samopoczucie i dlatego warto włączyć go do naszej codziennej diety.

Herbata z liści poziomki. Jakie wartości odżywcze zawiera?

Najczęściej sięgamy i zachwycamy się owocami poziomki, ale to właśnie liście mają w sobie wiele cennych składników. Są to m.in.

  • witaminy (szczególnie C i E)
  • minerały (magnez, wapń i żelazo)
  • antyoksydanty
  • kwasy organiczne.

Herbata z liści poziomki poza tym, że pomaga spalać tłuszcz z brzucha i podkręca metabolizm, działa również przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwutleniająco.

Napar z liści poziomki. Na co działa?

Napar z liści poziomki poza tym, że wspiera proces odchudzania i pomaga pozbyć się tłuszczu z brzucha, działa podobnie do melisy. Warto sięgać po herbatę z tej rośliny, gdy jesteśmy nerwowi albo zestresowani. Dobrze działa także na problemy ze snem. Badania, które przeprowadzono, wskazały, że herbata z poziomki korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Okazuje się, że lecznicze właściwości tego naparu znano już wiele lat temu. Podawano go m.in. na problemy z trawieniem. Napar z poziomki pomagał złagodzić bóle brzucha oraz biegunki.

Stosowano go również przy problemach skórnych jak egzema, czy trądzik, bo łagodził ich objawy. Warto również pamiętać, że polifenole zawarte w herbacie z liści poziomki wpływają na stężenie hormonów regulujących metabolizm m.in. inslulinę.

Herbata z liści poziomki. Jak go zrobić?

Herbata z liści poziomki jest bardzo prosta do zrobienia. Wystarczy suszone liście zalać wrzątkiem i pozostawić do zaparzenia na około 10 minut. Napar z liści poziomki warto pić 2-3 razy dziennie między posiłkami. W sklepach dostępne są również gotowe ekspresowe herbatki z liści poziomki. Z nich również można skorzystać.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: dietaporadyodchudzaniemetabolizm
Powiązane
Ślaz zaniedbany (boży chlebek) i jego właściwości
To nie jest chwast. Zrób z niego napar, a twój brzuch będzie ci wdzięczny
Pineapple,Texture,Background,Close,Details
Ze skórki tego owocu zrób napar. Podkręci metabolizm, pomoże w odchudzaniu
Infusion,Of,Yellow,Fenugreek,Seeds,-,Trigonella,Foenum,-,Graecum
Odchudza i odmładza. Napar z bożej trawki to zapomniany hit
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHerbata z liści tego owocu pomaga pozbyć się oponki. Podkręca metabolizm »
Zobacz
|
PRL
85 proc. młodych i 45 proc. tych, co przeżyli nie odpowie na pytanie nr 9. QUIZ pełen sentymentu. Życie czasów PRL
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz: Tak mawiały nasze babcie. Czy rozszyfrujesz dawne słowa i powiedzenia? 19/20 tylko dla wtajemniczonych
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
"Obsesja"
Wyczekiwany serial kryminalny w streamingu. Zwiastun odtworzono 10 milionów razy
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj