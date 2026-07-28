Owoce poziomki to te, które choć małe i rzadko można je spotkać w sklepach czy na targowiskach, są smaczne i lubi je prawie każdy. Okazuje się, że nie tylko owoce, ale też liście poziomki, warto wykorzystać i wspomóc swoje zdrowie a przede wszystkim metabolizm.

Herbata z liści poziomki. Dlaczego warto ją pić?

Osoby, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów czy tzw. oponki z brzucha, gdzie odkłada się najwięcej tłuszczu, powinny często po nią sięgać. Herbata z liści poziomki jest nie tylko zdrowa, ale przede wszystkim smaczna.

Warto pić ją codziennie, bo świetnie podkręca metabolizm. Napar z liści poziomki wpływa też dobrze na nasze samopoczucie i dlatego warto włączyć go do naszej codziennej diety.

Herbata z liści poziomki. Jakie wartości odżywcze zawiera?

Najczęściej sięgamy i zachwycamy się owocami poziomki, ale to właśnie liście mają w sobie wiele cennych składników. Są to m.in.

witaminy (szczególnie C i E)

minerały (magnez, wapń i żelazo)

antyoksydanty

kwasy organiczne.

Herbata z liści poziomki poza tym, że pomaga spalać tłuszcz z brzucha i podkręca metabolizm, działa również przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwutleniająco.

Napar z liści poziomki. Na co działa?

Napar z liści poziomki poza tym, że wspiera proces odchudzania i pomaga pozbyć się tłuszczu z brzucha, działa podobnie do melisy. Warto sięgać po herbatę z tej rośliny, gdy jesteśmy nerwowi albo zestresowani. Dobrze działa także na problemy ze snem. Badania, które przeprowadzono, wskazały, że herbata z poziomki korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Okazuje się, że lecznicze właściwości tego naparu znano już wiele lat temu. Podawano go m.in. na problemy z trawieniem. Napar z poziomki pomagał złagodzić bóle brzucha oraz biegunki.

Stosowano go również przy problemach skórnych jak egzema, czy trądzik, bo łagodził ich objawy. Warto również pamiętać, że polifenole zawarte w herbacie z liści poziomki wpływają na stężenie hormonów regulujących metabolizm m.in. inslulinę.

Herbata z liści poziomki. Jak go zrobić?

Herbata z liści poziomki jest bardzo prosta do zrobienia. Wystarczy suszone liście zalać wrzątkiem i pozostawić do zaparzenia na około 10 minut. Napar z liści poziomki warto pić 2-3 razy dziennie między posiłkami. W sklepach dostępne są również gotowe ekspresowe herbatki z liści poziomki. Z nich również można skorzystać.