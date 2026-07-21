Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym

To będzie pyszny i łatwy do zrobienia obiad. Polędwiczka wieprzowa to najdelikatniejsza, najbardziej krucha i najchudsza część wieprzowiny. Jest to pasmo mięsa znajdujące się w tylnej części grzbietu świni, tuż pod schabem. Koperkowy sos nada daniu letniej świeżości.

Smaczny obiad dla rodziny

Na wtorkowy obiad proponujemy przygotować polędwiczki wieprzowe w aksamitnym sosie koperkowym. Polędwiczki wieprzowe są tańsze od polędwicy wołowej, łatwiej je dostać, a danie będzie równie smakowite. Polędwiczka wieprzowa w aksamitnym sosie koperkowym smakowita i łatwa do przygotowania propozycja obiadowa. Nie zapominajmy o podaniu do obiadu surówki - idealnie sprawdzi się np. surówka z młodej kapusty; mogą też być ogórki małosolne.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym

Składniki

500 g polędwiczki wieprzowej

125 ml śmietany kremówki

duży pęczek koperku

1 cebula

ząbek czosnku

sól, pieprz

2 łyżki masła klarowanego

2 łyżki oliwy z oliwek

100 ml bulionu (może być woda)

łyżka mąki

Przygotowanie

Polędwiczkę czyścimy z błonek i kroimy na paski. Siekamy cebulę i czosnek, podsmażamy na oliwie. Na drugiej patelni, większej, rozgrzewamy masło klarowane i obsmażamy kawałki polędwiczki na złoty kolor. Dodajemy cebulę, podlewamy bulionem i śmietanką. Solimy i pieprzymy do smaku. Dusimy polędwiczkę przez ok. 15 minut. Jeśli sos jest zbyt rzadki, zagęszczamy mąką. Teraz dodajemy drobno posiekany koper. Próbujemy i ewentualnie jeszcze doprawiamy solą. Polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym gotowe. Smacznego!