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Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
46 minut temu
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polędwiczki
Polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym/Shutterstock
Na wtorek przygotujemy obiad wykwintny i prosty do zrobienia. Pracy przy tym tyle, co nic, a efekt po prostu powala. Proponujemy polędwiczki wieprzowe w aksamitnym sosie koperkowym. Mięso jest delikatne i kruche.

To będzie pyszny i łatwy do zrobienia obiad. Polędwiczka wieprzowa to najdelikatniejsza, najbardziej krucha i najchudsza część wieprzowiny. Jest to pasmo mięsa znajdujące się w tylnej części grzbietu świni, tuż pod schabem. Koperkowy sos nada daniu letniej świeżości.

Smaczny obiad dla rodziny

Na wtorkowy obiad proponujemy przygotować polędwiczki wieprzowe w aksamitnym sosie koperkowym. Polędwiczki wieprzowe są tańsze od polędwicy wołowej, łatwiej je dostać, a danie będzie równie smakowite. Polędwiczka wieprzowa w aksamitnym sosie koperkowym smakowita i łatwa do przygotowania propozycja obiadowa. Nie zapominajmy o podaniu do obiadu surówki - idealnie sprawdzi się np. surówka z młodej kapusty; mogą też być ogórki małosolne.

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym

Składniki

  • 500 g polędwiczki wieprzowej
  • 125 ml śmietany kremówki
  • duży pęczek koperku
  • 1 cebula
  • ząbek czosnku
  • sól, pieprz
  • 2 łyżki masła klarowanego
  • 2 łyżki oliwy z oliwek
  • 100 ml bulionu (może być woda)
  • łyżka mąki

Przygotowanie

Polędwiczkę czyścimy z błonek i kroimy na paski. Siekamy cebulę i czosnek, podsmażamy na oliwie. Na drugiej patelni, większej, rozgrzewamy masło klarowane i obsmażamy kawałki polędwiczki na złoty kolor. Dodajemy cebulę, podlewamy bulionem i śmietanką. Solimy i pieprzymy do smaku. Dusimy polędwiczkę przez ok. 15 minut. Jeśli sos jest zbyt rzadki, zagęszczamy mąką. Teraz dodajemy drobno posiekany koper. Próbujemy i ewentualnie jeszcze doprawiamy solą. Polędwiczki w aksamitnym sosie koperkowym gotowe. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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