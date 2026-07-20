"Jajo dinozaura" zachwyca smakiem. Musisz poznać ten wakacyjny hit

Co to jest pluot?

Pluot to owoc będący zaawansowaną hybrydą śliwy japońskiej (w 75 proc.) oraz moreli (w 25 proc.). Hodowca Floyd Zaiger stworzył tę odmianę w 1989 roku w Kalifornii. Dzięki takiemu połączeniu, pluot łączy w sobie to, co najlepsze: intensywną słodycz i soczystość śliwki z subtelnym, morelowym aromatem.

Ze względu na swój nietypowy wygląd – często nakrapianą skórkę – zyskał przydomek "jaja dinozaura". Istnieje ponad 80 odmian tego owocu, więc na straganach możesz spotkać okazy w kolorach od żółtego, przez bordowy, aż po głęboki fiolet.

Jak wybrać najlepszy owoc?

Pluoty są delikatne, dlatego wymagają odpowiedniego traktowania:

Wybieraj owoce jędrne, które pachną świeżością.

Unikaj egzemplarzy z ciemnymi, zapadniętymi plamami lub widocznymi obiciami.

Jeśli kupisz zbyt twardy owoc, zostaw go na dzień lub dwa w temperaturze pokojowej – szybko dojrzeje.

Dojrzałe sztuki przechowuj w lodówce i staraj się zjeść je jak najszybciej.

Pluot w kuchni. Od sałatki po ciasto

Najlepiej smakuje zjedzony "prosto z dłoni", tak jak śliwka. Jeśli jednak chcesz przygotować coś wyjątkowego, pluot świetnie sprawdzi się w różnych daniach:

Śniadania: Pokrojone owoce dodaj do owsianki , naleśników lub jogurtu .

, lub . Sałatki: Słodycz owocu idealnie przełamuje słony smak sera pleśniowego w sałatkach z rukolą i orzechami .

w z i . Desery: Wykorzystaj pluot do przygotowania musów, konfitur lub jako dodatek do lodów waniliowych.

Maślane ciasto z "jajami dinozaura"

To ciasto jest puszyste, maślane i idealnie podkreśla smak karmelizowanych pluotów. Składniki:

4-5 dojrzałych owoców pluot, 175 g masła (+ 30 g do smażenia), 150 g drobnego cukru (+ 1 łyżka do owoców).

(+ 30 g do smażenia), (+ 1 łyżka do owoców). 3 jajka, 200 g mąki pszennej, 60 ml maślanki lub jogurtu , 1 łyżeczka proszku do pieczenia.

lub , Ekstrakt z wanilii, sok z połowy cytryny.

Przygotowanie: