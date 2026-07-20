Dziennik Gazeta Prawana logo

"Jajo dinozaura" zachwyca smakiem. Musisz poznać ten wakacyjny hit

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 13:38
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Pluot
Hit na bazarkach. "Jajo dinozaura", czyli pluot, którego musisz spróbować/Shutterstock
Jeśli podczas najbliższych zakupów na bazarze zobaczysz owoce o intrygującej, nakrapianej skórce, nie zastanawiaj się – kupuj bez wahania. Pluot, nazywany przez wielu "jajem dinozaura", to wyjątkowa krzyżówka śliwki i moreli, która właśnie króluje na letnich straganach. Wyjaśniamy, dlaczego warto po niego sięgać i jak wykorzystać go w kuchni.

Co to jest pluot?

Pluot to owoc będący zaawansowaną hybrydą śliwy japońskiej (w 75 proc.) oraz moreli (w 25 proc.). Hodowca Floyd Zaiger stworzył tę odmianę w 1989 roku w Kalifornii. Dzięki takiemu połączeniu, pluot łączy w sobie to, co najlepsze: intensywną słodycz i soczystość śliwki z subtelnym, morelowym aromatem.

Ze względu na swój nietypowy wygląd – często nakrapianą skórkę – zyskał przydomek "jaja dinozaura". Istnieje ponad 80 odmian tego owocu, więc na straganach możesz spotkać okazy w kolorach od żółtego, przez bordowy, aż po głęboki fiolet.

Jak wybrać najlepszy owoc?

Pluoty są delikatne, dlatego wymagają odpowiedniego traktowania:

  • Wybieraj owoce jędrne, które pachną świeżością.
  • Unikaj egzemplarzy z ciemnymi, zapadniętymi plamami lub widocznymi obiciami.
  • Jeśli kupisz zbyt twardy owoc, zostaw go na dzień lub dwa w temperaturze pokojowej – szybko dojrzeje.
  • Dojrzałe sztuki przechowuj w lodówce i staraj się zjeść je jak najszybciej.

Pluot w kuchni. Od sałatki po ciasto

Najlepiej smakuje zjedzony "prosto z dłoni", tak jak śliwka. Jeśli jednak chcesz przygotować coś wyjątkowego, pluot świetnie sprawdzi się w różnych daniach:

  • Śniadania: Pokrojone owoce dodaj do owsianki, naleśników lub jogurtu.
  • Sałatki: Słodycz owocu idealnie przełamuje słony smak sera pleśniowego w sałatkach z rukolą i orzechami.
  • Desery: Wykorzystaj pluot do przygotowania musów, konfitur lub jako dodatek do lodów waniliowych.

Maślane ciasto z "jajami dinozaura"

To ciasto jest puszyste, maślane i idealnie podkreśla smak karmelizowanych pluotów. Składniki:

  • 4-5 dojrzałych owoców pluot, 175 g masła (+ 30 g do smażenia), 150 g drobnego cukru (+ 1 łyżka do owoców).
  • 3 jajka, 200 g mąki pszennej, 60 ml maślanki lub jogurtu, 1 łyżeczka proszku do pieczenia.
  • Ekstrakt z wanilii, sok z połowy cytryny.
Musisz mieć ten krzew w ogrodzie. Jego owoce są zdrowsze niż borówki. Hamują starzenie i dostarczają więcej potasu niż banany
Musisz mieć ten krzew w ogrodzie. Jego owoce są zdrowsze niż borówki. Hamują starzenie i dostarczają więcej potasu niż banany

Przygotowanie:

  • Owoce: Przekrój umyte pluoty na ćwiartki, usuń pestki. Na patelni rozpuść 30 g masła, wrzuć owoce, posyp łyżką cukru i skrop sokiem z cytryny. Smaż krótko (ok. 2 minuty z każdej strony).
  • Ciasto: Ubij masło z cukrem na puszystą masę (7-8 minut). Dodawaj po jednym jajku i wanilię, cały czas miksując.
  • Łączenie: Dodawaj partiami przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, na przemian z maślanką. Delikatnie wymieszaj szpatułką.
  • Pieczenie: Przelej masę do formy. Na wierzchu ułóż owoce. Piecz w temperaturze 170°C przez 45-50 minut do tzw. suchego patyczka.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisciastoowocepluot
Powiązane
Połóż ten owoc obok pomidorów, a dojrzeją w mgnieniu oka
Połóż ten owoc obok pomidorów, a dojrzeją w mgnieniu oka
Seniorzy powinni sięgać po ten owoc regularnie. Poprawia pracę jelit i wzmacnia serce
Seniorzy powinni sięgać po ten owoc regularnie. Poprawia pracę jelit i wzmacnia serce
Maliny to bomba polifenoli i błonnika. Ten owoc nie podnosi cukru i może wspierać osoby z cukrzycą
Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZmiany przed wyjazdem na Morskie Oko. Popularna trasa będzie zamknięta »
Zobacz
|
Co zrobić żeby ogórki kiszone nie były miękkie i puste w środku?
Jak zrobić dobre ogórki kiszone? Przepis na twarde i chrupiące ogórki w słoikach. Ile soli na litr wody do ogórków kiszonych? Jaką wodą zalewa się ogórki kiszone?
Łukasz Żak
"Przywitanie na lipach". To czeka Łukasza Żaka w więzieniu. Ekspert ujawnia szczegóły
Zbliżenie z góry na dłoń mężczyzny, trzymającą pistolet dystrybutora paliwa sieci Orlen, wkładany do wlewu czerwonego samochodu, tankowanie benzyny 95
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 20 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
Kiedy przesadzać piwonie?
Kiedy przesadzać piwonie? Jak sadzić piwonie żeby kwitły? Termin ma ogromne znaczenie. Jeden błąd sprawi, że przez kilka lat nie zakwitną
Many,Ukrainian,And,European,Union,Flags,On,Masts
Von der Leyen po rozmowie z premierem Ukrainy. Jest decyzja ws. dronów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj