Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Soczyste kotlety po cygańsku

Skąd się wzięła nazwa kotlet po cygańsku? Nie wiadomo. Ktoś tak kiedyś nazwał tę potrawę i nie ma żadnych dowodów na to, że wywodzi się z tradycyjnej kuchni romskiej. Mięso podaje się z wyrazistym, kolorowym, lekko pikantnym sosem.

Smaczny obiad dla rodziny

Kotlety po cygańsku to potrawa, którą znają polskie panie domu. Może poszła już trochę w zapomnienie. Kotlety po cygańsku są jednak tak dobre, że warto je przygotować. Soczyste mięso podaje się z gęstym, warzywnym sosem, w którym dominują papryka, cebula i pomidory, a smak podkręcają ogórki kiszone. Wszystko robimy ze świeżych warzyw, a ogórki będą małosolne. Kotlety możemy zrobić ze schabu, karkówki lub np. piersi z kurczaka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - soczysty kotlet po cygańsku

Składniki

8 kotletów wieprzowych

2 kolorowe papryki pokrojone w paski

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

4 łyżki oleju

pół kilo dojrzałych pomidorów

po łyżeczce ostrej i słodkiej papryki

sól i pieprz do smaku

pół szklanki bulionu warzywnego

dwa ogórki małosolne

100 g śmietany 18 proc.

Przygotowanie

Mięso delikatnie rozbijamy, solimy i pieprzymy. Na patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy kotlety na złoty kolor. Odkładamy. Siekamy oczyszczone cebulę, czosnek i paprykę. Pomidory obieramy ze skórki i siekamy. Siekamy też ogórki. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy cebulę, paprykę, czosnek. Doprawiamy papryką. Gdy warzywa zmiękną, dodajemy pomidory i dalej dusimy. Podlewamy warzywa bulionem, dodajemy posiekane ogórki i śmietanę. Doprowadzamy do wrzenia. Teraz dodajemy do sosu podsmażone sznycle i dusimy je w sosie pod przykryciem, na niewielkim ogniu przez ok. 20 minut. Kotlety po cygańsku gotowe. Smacznego!