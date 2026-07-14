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Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Soczyste kotlety po cygańsku

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:30
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kotlet
Kotlety po cygańsku to symfonia smaku/Shutterstock
Latem korzystamy z bogactwa warzyw i ich intensywnych, niepowtarzalnych smaków i aromatów. Warzywa świetnie komponują się z daniami mięsnymi. Na wtorkowy obiad proponujemy kotlety po cygańsku - mięso jest delikatne i wprost rozpływa się w ustach, a sos pełen warzyw jest tak dobry, że nie można się nim najeść.

Skąd się wzięła nazwa kotlet po cygańsku? Nie wiadomo. Ktoś tak kiedyś nazwał tę potrawę i nie ma żadnych dowodów na to, że wywodzi się z tradycyjnej kuchni romskiej. Mięso podaje się z wyrazistym, kolorowym, lekko pikantnym sosem.

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Smaczny obiad dla rodziny

Kotlety po cygańsku to potrawa, którą znają polskie panie domu. Może poszła już trochę w zapomnienie. Kotlety po cygańsku są jednak tak dobre, że warto je przygotować. Soczyste mięso podaje się z gęstym, warzywnym sosem, w którym dominują papryka, cebula i pomidory, a smak podkręcają ogórki kiszone. Wszystko robimy ze świeżych warzyw, a ogórki będą małosolne. Kotlety możemy zrobić ze schabu, karkówki lub np. piersi z kurczaka.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - soczysty kotlet po cygańsku

Składniki

  • 8 kotletów wieprzowych
  • 2 kolorowe papryki pokrojone w paski
  • 1 duża cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 4 łyżki oleju
  • pół kilo dojrzałych pomidorów
  • po łyżeczce ostrej i słodkiej papryki
  • sól i pieprz do smaku
  • pół szklanki bulionu warzywnego
  • dwa ogórki małosolne
  • 100 g śmietany 18 proc.

Przygotowanie

Mięso delikatnie rozbijamy, solimy i pieprzymy. Na patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy kotlety na złoty kolor. Odkładamy. Siekamy oczyszczone cebulę, czosnek i paprykę. Pomidory obieramy ze skórki i siekamy. Siekamy też ogórki. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy cebulę, paprykę, czosnek. Doprawiamy papryką. Gdy warzywa zmiękną, dodajemy pomidory i dalej dusimy. Podlewamy warzywa bulionem, dodajemy posiekane ogórki i śmietanę. Doprowadzamy do wrzenia. Teraz dodajemy do sosu podsmażone sznycle i dusimy je w sosie pod przykryciem, na niewielkim ogniu przez ok. 20 minut. Kotlety po cygańsku gotowe. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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