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Indyk czy kurczak? Jedno z nich wypada w zestawieniu nieco lepiej

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:17
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indyk
Indyk czy kurczak? Jedno z nich wypada w zestawieniu nieco lepiej/Shutterstock
Drób to podstawa naszych obiadów - jest szybki, lekki i pełen białka. Choć kurczak i indyk wydają się niemal identycznymi produktami, przy bliższym poznaniu okazuje się, że każdy z nich oferuje nieco inne korzyści. Które mięso lepiej sprawdzi się w kuchni i dlaczego?

Polacy darzą drób ogromną sympatią, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach spożycia. Wyniki przekraczające średnią europejską jasno wskazują, że ten rodzaj mięsa stanowi podstawę naszego codziennego jadłospisu. Cenimy je przede wszystkim za łatwość obróbki kulinarnej, relatywnie niską cenę oraz wysoką zawartość białka przy ograniczonej podaży tłuszczu. Mimo to, podczas zakupów często zastanawiamy się, który z tych dwóch gatunków - kurczak czy indyk - powinien częściej gościć na naszym talerzu w trosce o zdrowie i sylwetkę.

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Który gatunek drobiu zyskuje przewagę?

W rzeczywistości oba gatunki mięsa są bardzo wartościowymi składnikami diety i pod wieloma względami są do siebie zbliżone. Zarówno kurczak, jak i indyk dostarczają organizmowi pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka, które jest niezbędne do budowy tkanek. W 100 gramach mięsa z piersi obu tych ptaków znajdziemy zazwyczaj około 22-24 gramów tego makroskładnika. Podobnie wygląda kwestia witamin oraz minerałów. Oba rodzaje mięsa są bogate w witaminy z grupy B, żelazo, fosfor, cynk, potas oraz magnez. Warto jednak zaznaczyć, że występują między nimi drobne różnice w profilu mikroskładników.

Indyk bywa lepszym źródłem witaminy B12, podczas gdy kurczak wykazuje wyższą zawartość niacyny (witaminy B3), która pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego oraz wspiera pracę mózgu.

Kaloryczność i dieta redukcyjna

Osoby dbające o linię i liczące kalorie często szukają odpowiedzi na pytanie, który wybór będzie korzystniejszy w kontekście redukcji masy ciała. Choć oba rodzaje mięsa są powszechnie zalecane przez dietetyków jako komponenty lekkostrawnych posiłków, indyk posiada w tym zestawieniu minimalną przewagę. Pierś z indyka charakteryzuje się zazwyczaj nieco niższą kalorycznością oraz mniejszą zawartością tłuszczu w porównaniu do piersi z kurczaka. Należy jednak pamiętać, że różnice te są dość subtelne.

Jakość ponad gatunek

Choć analiza składników odżywczych pomaga w podejmowaniu decyzji, ostatecznie to jakość produktu powinna być najważniejszym kryterium wyboru. Niestety, współczesny rynek mięsny zdominowany jest przez wielkoskalowe, przemysłowe hodowle, w których standardy dobrostanu zwierząt oraz metody produkcji nie zawsze sprzyjają uzyskaniu mięsa najwyższej klasy. Zamiast skupiać się wyłącznie na tym, czy wybrać kurczaka, czy indyka, znacznie ważniejsze jest zwrócenie uwagi na źródło pochodzenia surowca.

Kluczem do zdrowego odżywiania jest wybieranie mięsa od sprawdzonych, certyfikowanych producentów. Warunki, w jakich przebywało zwierzę, oraz jakość stosowanej paszy mają bezpośrednie przełożenie na finalny skład i wartości prozdrowotne mięsa trafiającego na nasze stoły.

Źródło: Top.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowiemięsogotowanie
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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