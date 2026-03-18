Kiełbasa smażona z cebulą w keczupie to danie popularne w czasach PRL-u. Jest proste i przypomina o ciepłej domowej atmosferze dawnych lat. Do tego można je przygotować w kilkanaście minut.

W okresie PRL-u dania były proste, nie było dostępnych wiele produktów. Dlatego kiełbasa smażona z cebulą w keczupie królowała w polskich domach i na grillach. Była bardzo popularna i jest do dzisiaj.

Kiełbasa smażona z cebulą. Kultowe danie z PRL-u

Wybór kiełbasy jest kluczowy, by danie było wyjątkowe. Najlepiej wybierać podwędzaną kiełbasę o wysokiej zawartości mięsa. Dobrym sposobem do smażenia jej jest krojenie w grubsze plastry, dzięki czemu lepiej wytopi się tłuszcz i będzie bardzo chrupiąca.

Bazą do sosu jest ketchup.

Warto również zwrócić uwagę na rolę keczupu, który w tym zestawieniu nie jest tylko dodatkiem, ale bazą aromatycznego sosu. Gorąca patelnia sprawia, że cukier i soki warzywne zmieniają się w błyszczącą glazurę. To właśnie ona otula składniki głębokim smakiem, w którym słodycz idealnie przełamuje kwaskowate nuty. Dodając świeżą natkę pietruszki przełamiemy smak.

Łatwy przepis na kiełbasę w sosie

Składniki:

600 g kiełbasy podwędzanej (np. śląskiej lub toruńskiej),

300 g cebuli żółtej,

150 g keczupu pikantnego wysokiej jakości,

20 ml oleju rzepakowego,

10 g mielonej słodkiej papryki,

5 g świeżo mielonego czarnego pieprzu,

szczypta soli morskiej,

1 pęczek świeżej natki pietruszki.

Przygotowanie

Zacznij od rozczłonkowania kiełbasy na mniejsze fragmenty - nacięcie ich z jednej strony sprawi, że po usmażeniu będą wyglądać bardzo atrakcyjnie. Cebulę przygotuj w formie szerokich piórek, co pozwoli jej zachować strukturę. Na solidnej patelni podsmaż mięso na złoty kolor, po czym połącz je z cebulą. Gdy warzywo się zeszkli, wprowadź keczup, dbając o to, by każda cząstka była nim otoczona. Przypraw obficie papryką i pieprzem, a następnie odparuj nadmiar wilgoci przez kilka minut. Finałowym akcentem jest garść posiekanej pietruszki, która doda całości świeżości.

Źródło: Pysznosci.pl