Choć jesień często określana jest mianem złotej, w rzeczywistości to właśnie różne odcienie żółci charakteryzują przejście od lata do zimy. Korespondują one z szelestem liści, deszczu na szybach, grubych swetrów i sycącego jedzenia, które rozgrzewa od środka.

Dynia w jesiennej kuchni

Po pożegnaniu lata z pomidorami, bakłażanami i cukinią, dynia przyciąga wzrok we wrześniu i październiku, gdy te pomarańczowe kule pojawiają się najpierw na polach a następnie w naszych sklepach.

Smak dyni zależy od tego, jak jest przygotowana. Poszatkowana na surowo i chrupiąca do sałatki, smakuje trawiasto i świeżo, i nieco przypomina swoją kuzynkę, cukinię.

Dopiero po podgrzaniu dynia ujawnia swój wyjątkowy charakter: do głosu dochodzi fruktoza na przykład w piekarniku lub na patelni dynia lekko się karmelizuje. W zależności od odmiany, dynia ma wtedy orzechowo-słodkie nuty przypominające kasztany, również ze względu na jej miękką, włóknistą konsystencję. Nawet bez przypraw i innych dodatków, dynia kusi, aby ją zjeść, na przykład w kuchni włoskiej.

Tam zazwyczaj przyrządza się ją w prosty sposób, jak na Sycylii, gdzie smażona, kwaśna dynia ze świeżą miętą jest tradycyjnie daniem dla ubogich – imitacją smażonej wątróbki, na którą nie każdy mógł sobie pozwolić w przeszłości. Jednak dynia świeci najjaśniej nie jako główna bohaterka, lecz jako tło dla innych smaków i idealnie komponuje się z przyprawami: cynamonem, gałką muszkatołową, goździkami, odrobiną imbiru, a czasem kardamonu.

Przepis na zapiekankę serową z dynią i karmelizowanymi gruszkami (danie wegetariańskie dla 2 osób)

Składniki: Do przygotowania dyni: - 600 g dyni, - 50 g oliwy z oliwek, - 1 łyżeczka drobnej soli, - 1 łyżka świeżego soku z cytryny, - 1 szczypta chili w proszku (alternatywnie: pieprz cayenne), - 1 łyżka syropu daktylowego (alternatywnie: syrop klonowy lub miód), - 1 łyżka czosnku w proszku, 300 g sera Camembert.

Do przygotowania karmelizowanej gruszki: - 1 duża, twarda gruszka, - 30 g masła, - 1 łyżka brązowego cukru trzcinowego, - 50 ml wytrawnego sherry, - 50 ml wina porto, - 1 szczypta cynamonu, - 1 saszetka cukru waniliowego, - odrobina soku z cytryny,

Przygotowanie dyni: 1. rozgrzej piekarnik do 180°C. Obierz dynię (w razie potrzeby) i pokrój na plastry o grubości 1 cm. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 2. w miseczce dokładnie wymieszaj: oliwę, syrop, sok z cytryny, sól, chili i czosnek w proszku.

Połową marynaty, za pomocą pędzelka, posmaruj plastry dyni. Piecz przez 25 minut. W połowie pieczenia obróć plastry dyni, posmaruj pozostałym olejem z przyprawami 3. Ser umieszczony w aluminiowej foremce ustaw na blasze w środku plastrów dyni. Wcześniej odetnij górną skórkę z camemberta ostrym nożem.

Przygotowanie karmelizowanej gruszki: 1. gruszkę obierz gruszki, usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę o boku około 1 cm. 2. rozpuść masło i cukier na małej patelni z nieprzywierającą powłoką.

Dodaj sherry i zredukuj. Do sosu dodaj gruszki, posyp cynamonem, a następnie lekko je skarmelizuj. Dodaj porto i cukier waniliowy i redukuj, ciągle mieszając, aż płyn odparuje, a gruszki będą skarmelizowane na złoty kolor.

Zdejmij z ognia, dopraw sokiem z cytryny i trzymaj w cieple. 3. Dodaj karmelizowane gruszki do dyni i sera, po czym podawaj całość na blasze do pieczenia.