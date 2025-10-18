Zaczynamy od przygotowania sosu pomidorowego. Nie jest to jednak zwykły sos pomidorowy, to będzie naprawdę wyrafinowany sos.

Składniki sosu pomidorowego

- 250 g wody, - 100 g dobrej jakości passaty pomidorowej, - 60 g cukru, - 75 g roztopionego masła.

Przygotowanie sosu pomidorowego: - wymieszaj sos pomidorowy z wodą, cukrem i roztopionym masłem. Możesz do tego celu użyć blendera ręcznego. Sos będzie gotowy, gdy cukier się rozpuści. Odstaw go na bok.

Składniki sosu jogurtowego

- 1,5 kilograma jogurtu (10 procent tłuszczu), - otarta skórka z cytryny, - około 12 gramów soku z cytryny, - świeżo starty czosnek, - około 20 gramów soli.

Przygotowanie sosu jogurtowego: - wymieszaj podane wyżej składniki. Jeśli nie chcesz przygotowywać tego sosu osobno, możesz po prostu użyć jogurtu kupionego w sklepie. Upewnij się tylko, że ma wysoką zawartość tłuszczu. W tym daniu nie używamy sosu jogurtowego osobno, ale mieszamy go z sosem pomidorowym, który zrobiliśmy. Zagotuj sos pomidorowy, a następnie dodaj około 530 gramów sosu jogurtowego, mieszając trzepaczką.

Mieszanka przypraw do kurczaka (i nie tylko)

Teraz zabieramy się do przygotowanie mieszanki przypraw, którą posypiemy kurczaka. Ta mieszanka pasuje również do sałatek i świetnie komponuje się z ryżem.

Składniki: - 100 g panko (zamiast używać tego ze sklepu, możesz je samodzielnie wykonać w domu: pokrój biały chleb bez skórki na drobne kawałki i wysusz w piekarniku nagrzanym do 120 stopni przez około 15-20 minut. Po ostudzeniu lekko pokrusz) - olej słonecznikowy do smażenia, - 100 g smażonej cebuli, - 20 g białych prażonych nasion sezamu, - 20 g czarnych prażonych nasion sezamu, - 5 g płatków chili, - 5 g suszonej mięty, - 5 g soli, - 5 g sumaka, aromatycznej przyprawy z suszonych i zmielonych owoców krzewu sumaka garbarskiego. Do kupienia w sklepach z przyprawami (ew. kilka kropel cytryny), - 5 g cukru.

Przygotowanie mieszanki przypraw: - smaż partiami panko na oleju, a następnie przełóż je na ręcznik papierowy, aby usunąć nadmiar tłuszczu. Ręcznik należy kilkakrotnie wymienić. - gdy panko będzie już usmażone, rozgnieć je w moździerzu razem ze smażoną cebulą. Przełóż do miseczki. - tak przygotowane panko z cebula wymieszaj z resztą składników z listy powyżej. Gotową mieszankę przypraw przełóż do szczelnego pojemnika. Na późniejszym etapie przygotowania naszego kurczaka, oprócz mieszanki przypraw, będziemy potrzebować rozpuszczonego masła klarowanego (które również można wykonać samodzielnie).

Przygotowanie mięsa z ud kurczaka

1.najpierw rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. 2. z sześciu udek z kurczaka oddziel mięso od kości i usuń nadmiar skóry. Lekko posól obie strony. 3. mięso ułóż skórą do góry na blasze do pieczenia i piecz w nagrzanym piekarniku, aż osiągnie temperaturę wewnętrzną 72 stopni Celsjusza. Można to sprawdzić termometrem do mięsa. Teraz czas wyjąć kurczaka z piekarnika i pozostawić do ostygnięcia. 4. aby kurczak był naprawdę chrupiący wystudzone mięso umieść na zimnej patelni bez tłuszczu skórą do dołu i smaż powoli na średnim ogniu. Po usmażeniu pokrój je w cienkie paski na desce do krojenia. 5. następnie ułóż te cienkie paski na dużych talerzach lub półmisku. Polej wszystko około 485 g sosu pomidorowo-jogurtowego (resztę możesz wykorzystać do innego dania), skrop około 550 g rozpuszczonego masła klarowanego i posyp mieszanką przypraw. Smacznego!