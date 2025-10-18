Cukinia to warzywo z rodziny dyniowatych, blisko spokrewnione z ogórkiem i dynią. W naszych kuchniach uważana jest za bardzo uniwersalne warzywo: można ją jeść na surowo, można smażyć, dusić, grillować, piec, faszerować. Świetnie komponuje się z czosnkiem, pomidorami, papryka i ziołami.

Przepis na smażona cukinię z jogurtem

Składniki na smażoną cukinię: - 1 kg cukinii, - olej do smażenia, - sól, - opcjonalnie czosnek granulowany.

Przygotowanie smażonej cukinii (jest naprawdę proste):

1. pokrój cukinię w plasterki o grubości około pół centymetra. Jeśli masz bardzo dużą cukinię, możesz ją najpierw przekroić na pół. 2. Następnie obsmaż cukinię z obu stron na oliwie. Najlepsza do smażenia jest oliwa z oliwek o neutralnym smaku, ale oczywiście możesz użyć dowolnego oleju. Ważne jest, aby obsmażać kawałki bardzo krótko na mocno rozgrzanym tłuszczu. Dzięki temu cukinia nie będzie rozgotowana i papkowata. A w czasie smażenia może się taka stać, ponieważ zawiera dużo wody. W naszym przepisie zależy nam, żeby nadal było chrupiąca! Chcemy intensywnych smaków! Chcemy koloru z obu stron! Pod koniec smażenia można oprószyć cukinie suszonymi ziołami: oregano lub bazylią. Teoretycznie czosnek też by się nadał – ale to propozycja dla tych, którzy lubią smak czosnku. A ponieważ do sosu jogurtowego będziemy dodawać czosnek, nie każdy będzie chciał go dodać również do cukinii. 3. Po usmażeniu cukinia musi mieć możliwość „odpoczęcia”. Aby to zrobić, ułóż wszystkie kawałki obok siebie na blacie przykrytym ręcznikiem papierowym; oczywiście będziesz potrzebować trochę miejsca. Do odsączenia cukinii z wody i tłuszczu sprawdzi się na przykład blacha do pieczenia z piekarnika.

Składniki sosu jogurtowego: - 1,5 kilograma jogurtu (10 procent tłuszczu), - otarta skórka ze sparzonej cytryny, - około 12 gramów soku z cytryny, - świeżo starty czosnek, - około 20 gramów soli.

Przygotowanie sosu jogurtowego do smażonej cukinii:

1. wymieszaj jogurt ze skórką i sokiem z cytryny, solą i czosnkiem, aby uzyskać idealną równowagę między kwasowością cytryny a solą. Zamiast wyciskać czosnek można go zetrzeć na tarce, na drobnych oczkach. 2. włóż sos do lodówki i zostaw go tam do momentu podania.

Oczywiście, możesz użyć jogurtu kupionego w sklepie. Upewnij się tylko, że ma wysoką zawartość tłuszczu. Idealny jest jogurt grecki lub turecki. Nie używaj jogurtu o obniżonej zawartości tłuszczu, bo nie będzie miał wystarczającego smaku.

Sposób podania cukinii w sosie jogurtowym: możesz podać cukinię w sosie jogurtowym, w taki sposób, aby produkty się nie zmieszały i żeby całość wyglądała ładniej - idealne zdjęcie na media społecznościowe. Ale w tym daniu chodzi o to, żeby wszystko się połączyło. Cukinia puści trochę więcej wody i w ten sposób pozbędziesz się tej kwaskowatości z sosu jogurtowego. A na talerzu: ten lekko dyniowy smak smażonej cukinii! Delikatnie tłusty sos jogurtowy! Po prostu poezja smaków: danie idealne na lunch, kolację czy na weekendowe śniadanie!