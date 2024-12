Kaloryczność potraw bożonarodzeniowych

Odchudzanie w czasie świąt Bożego Narodzenia nie ma większego sensu. W Polsce elementem świętowania są obfite posiłki, choć część z nich - szczególnie tych wigilijnych - powinna być postna, to nie zawsze tak bywa. I słusznie! To czas celebrowania wspólnego czasu, cieszenia się obfitością i kosztowania różnych potraw. Róbmy to, ale z głową. Tak, by po świętach, nie być zaskoczonym wynikiem na wadze. Sprawdźmy, ile kalorii mają świąteczne potrawy:

smażone pierogi z kapustą i grzybami (110g): 162 kcal

porcja sałatki jarzynowej: 311 kcl

porcja czystego barszczu czerwonego (100 ml): 18 kcal

porcja zupy grzybowej zabielanej (100 ml): 30 kcal

uszko z grzybami (1 szt.): 70 kcl

krokiet z kapustą i grzybami (1 szt.): 308 kcal

porcja karpia smażonego z panierką (100 g): 220 kcal

porcja karpia w galarecie z warzywami (100 g): 137 kcal

śledzie w oleju (100 g): 300 kcal

śledzie w śmietanie (100 g): 97 kcal

Jak nie przytyć w święta?

Przede wszystkim pamiętać, że Boże Narodzenie to czas, kiedy należy odpuścić restrykcyjne diety. W tym okresie spotkamy się z bliskimi, by wspólnie biesiadować przy suto zastawionych stołach. Kosztowania potraw świątecznych, niektóre z nich jemy przecież zaledwie raz w roku, nie warto sobie odmawiać. Ten czas powinien upłynąć nam na przyjemnościach, również tych kulinarnych. Jednak, jak skorzystać ze świąt, by nie przytyć? Oto kilka porad: