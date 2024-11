Taką domową mikstura na odporność można zrobić szybko i łatwo w domu. Wypróbujcie ten prosty przepis na antygrypinę.

Świetny, naturalny sposób na przeziębienia

W jesienno-zimowym sezonie na przeziębienie chwytamy się różnych sposobów na to, by uniknąć infekcji. Świetnie działają naturalne metody, takie które stosowały nasze mamy i babcie. Domowe mikstury zyskują coraz większą popularność. Znamy np. syrop z cebuli, który jest niezwykle skuteczny. Nie wszyscy przepadają jednak za jego specyficznym smakiem. Antygrypina jednak smakuje wybornie. To naturalny antybiotyk, który przygotujecie samodzielnie w domu.

Podnieś swoją odporność

Antygrypina swoje rewelacyjne właściwości zawdzięcza składnikom takim jak owoce cytrusowe, imbir, czosnek, miód i kurkuma. Jest bogata w witaminę C i inne antyoksydanty, które wspierają układ odpornościowy i wspomagają walkę z patogenami.

Antygrypina zawiera witaminy, składniki mineralne, aminokwasy oraz olejki eteryczne. Działa więc przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgorączkowo i wykrztuśnie. Przy tym rozgrzewa, łagodzi kaszel, katar i ból gardła. Przyspiesza też powrót do zdrowia i rekonwalescencję. I co ważne, warto ją pić po to, by wzmocnić swoją odporność i nie chorować.

Jak zrobić domową antygrypinę? PRZEPIS

Składniki

1 szklanka przegotowanej, ostudzonej wody,

1 cytryna,

1 grapefruit,

1 pomarańcza,

2 ząbki czosnku,

3 łyżki startego świeżego imbiru,

4 łyżki miodu,

płaska łyżeczka kurkumy

Przygotowanie

Wszystkie owoce cytrusowe dokładnie myjemy. Wyciskamy z nich sok. Sok i wodę wlewamy do blendera, dodajemy czosnek, imbir i miód, wsypujemy kurkumę. Miksujemy i wlewamy do słoika. Antygrypinę przechowujemy w lodówce przez trzy dni.

Antygrypinę możesz przyjmować profilaktycznie przez cały sezon jesienno-zimowy. Pijemy dwa razy dziennie po jednym kieliszku.