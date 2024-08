Często zapominamy albo nie wiemy, że nie tylko owoce i warzywa, ale także ich skórki są bogatym źródłem witamin i składników odżywczych. Warto korzystać z ich potencjału i robić chociażby napary. Zanim wyrzucisz do kosza na śmieci skórkę z tego owocu, przypomnij sobie, że przygotowany z niej napar pomoże w odchudzaniu i trawieniu. O czym mowa?

Od kilku lat popularna staje się kuchnia "zero waste". Polega ona na tym, by nie tylko nie marnować żywności, ale wykorzystywać potencjał produktów a zwłaszcza warzyw i owoców do granic możliwości. Wedle tej idei z obierek po ziemniakach można przygotować chipsy a z obierek po takich warzywach jak marchewka, pietruszka, czy seler przygotować pyszny warzywny bulion.

Napar ze skórek tego owocu podkręca metabolizm

Wśród owoców, które nie tylko można zjeść, ale z ich skórki przygotować napar wspomagający odchudzanie i podkręcający metabolizm jest ananas. To niebywale smaczny i niskokaloryczny owoc. W 100 gramach znajduje się tylko 50 kcal. Więcej mają te z puszki, w słodkiej zalewie.

Nie tylko ananas polecany jest w diecie osób, które się odchudzają i dbają o swoją linię. Okazuje się, że równie przydatna jest skórka z ananasa. Można z niej zrobić zdrowy i podkręcający metabolizm napar.

Jak często pić napar ze skórek tego owocu?

Dlaczego napar ze skórki z ananasa jest tak dobry i wspomaga odchudzanie? Po ugotowaniu jej wydziela się bromelaina. To substancja, która pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu. Dzięki niej nasz żołądek lepiej trawić posiłki a także łagodzi stany zapalne. Do takiego naparu można dodać również imbir i cynamon. Taki napój jeszcze lepiej spali nadmiar kalorii a przy okazji sprawi, że nie będziemy mieć ochoty na słodkie.

Taki napar najlepiej jest pić dwa razy dziennie. Rano i wieczorem po filiżance. Żeby był jeszcze smaczniejszy można dodać sok z cytryny lub miód.

Przepis na napar

Składniki:

skórki ananasa

1,5-2 litry wody

kawałek imbiru

2 laski cynamonu

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj skórki ananasa. Wrzuć skórki ananasa do gotującej się wody. Dodaj pokrojony imbir i laski cynamonu, które wzbogacą smak i właściwości zdrowotne napoju. Gotuj wszystko przez około 15 minut. Przecedź napój do dzbanka, aby pozbyć się skórki i przypraw.