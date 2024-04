Czy można jeść śniadanie na słodko? – wiele osób zadaje sobie to pytanie. Jest jak najbardziej zasadne, ponieważ spożywanie słodkich śniadań może mieć negatywne skutki… przez cały dzień. Dlaczego?

Śniadanie to prawdopodobnie najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jest pierwszy, który przerywa "nocny post" i, w zależności od tego, z czego się składa, może nam zapewnić zastrzyk lub… spadek energii na cały dzień. Jak zaplanować odpowiednie śniadanie? Z czego powinno się składać?

Jessie Inchauspe, francuska biochemiczka i autorka bestsellerów New York Timesa, autorka książki "Glukozowa rewolucja" wyjaśnia, dlaczego śniadanie nie powinno być słodkie i dlaczego lepiej, by było ono… pikantne lub słone. Jej zdaniem, jest to kluczowe by utrzymać wysoki poziom energii przez cały dzień.

Dlaczego śniadanie nie powinno być słodkie?

Jak wyjaśnia Inchauspe, jeśli rano jemy głównie skrobię i cukry, np. w postaci miski płatków zbożowych i soku pomarańczowego, chleba z dżemem czy granoli z bananem i miodem - oznacza to duży skok glukozy z samego rana. "Problem polega na tym, że jeśli masz duży skok glukozy rano, twój poziom głodu powróci znacznie szybciej, a twoja energia będzie rozchwiana przez cały dzień" - wyjaśnia Inchauspe.

Dodaje, że duży skok glukozy podczas śniadania szkodzi mitochondriom. "Mitochondria to małe fabryki w komórkach odpowiedzialne za wytwarzanie energii. Duży skok glukozy szkodzi im, uniemożliwiając im wytwarzanie dobrej energii, dzięki której mógłbyś robić rzeczy, które chcesz robić" – tłumaczy.

Co więc powinniśmy jeść na śniadanie, by czuć się lepiej cały dzień?

Co jeść na śniadanie, by mieć energię przez cały dzień?

Energii na cały dzień może, zdaniem biochemiczki, dostarczyć śniadanie słone lub pikantne. Jej zdaniem, najlepszym śniadaniem jest to oparte na białku, ponieważ białko zapewnia uczucie sytości. Zdaniem Inchauspe, dobrze jest też, gdy śniadanie jest nieco pikantne. "Jedzenie pikantnych potraw przede wszystkim zapewnia nam uczucie sytości na dłużej. Powstrzymuje nas też od podjadania słodkich rzeczy" – wyjaśnia. Jej zdaniem, żadne produkty spożywcze nie są zabronione, ale należy je jeść w odpowiednich ilościach i, jak podkreśliła, o właściwej porze.

Przygotowując śniadanie warto uwzględnić w nim, oprócz nabiału, tłuszcz (np. w postaci awokado lub tłustej ryby) oraz błonnik (np. w postaci warzyw). W ten sposób uzyskamy stabilny poziom energii i unikniemy jego spadku po południu.