Imbir: Co to za roślina?

Imbir (Zingiber Boehm.) to roślina wieloletnia z rodziny imbirowatych, która obejmuje ponad 140 gatunków. Naturalnie imbir rośnie w południowo-wschodniej Azji, począwszy od Indii po wschodnie Chiny oraz Nową Gwineę. Imbirlekarski to roślina przyprawowa, jadalna i kosmetyczna. Imbir jest jedną z najstarszych roślin uprawnych. Do Polski jest on importowany, bowiem warunki klimatyczne panujące w kraju nie są sprzyjające dla jego uprawy. To co znamy w Polsce pod pojęciem imbiru to korzeń tej rośliny.

Dlaczego warto pić herbatę z imbirem?

Imbir ma wiele różnych zastosowań. Jego właściwości są cenione m.in.: w kuchni oraz medycynie. Najbardziej popularny jest imbir lekarski. Jego substytutem może być także imbir cytwarowy oraz imbirżółty. Korzeńimbirulekarskiego ma bardzo bogaty skład. To właśnie ta część tej rośliny jest najczęściej wykorzystywana.

Imbir jest bogaty w minerały oraz witaminy. Zawiera on takie witaminy jak: witamina A, witaminy z grupy B (a dokładnie B1, B2 oraz kwas foliowy czyli witaminę B9), witaminę C, witaminę E oraz witaminę K. Do minerałów zawartych w korzeniu imbiru zaliczamy np.: wapń, cynk, mangan, żelazo, miedź, sód czy fosfor. W korzeniu imbiru znajdują się również: błonnik, białka, węglowodany, tłuszcze oraz olejki eteryczne. Ma charakterystyczny korzenny smak i zapach.

Dlaczego warto spożywać imbir? Ponieważ ma on wiele prozdrowotnych właściwości. Warto go spożywać chociażby w postaci herbaty z dodatkiem imbiru. Korzeńimbiru działa przeciwbólowo, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz odtruwająco. A dzieje się to za sprawą gingeroli – olejków eterycznych, które są silnym antyoksydantami, a ponadto obniżają poziom niekorzystnego cholesterolu, czyli jego frakcji LDL.

Jak przygotować herbatę z imbirem?

Jak przygotować herbatęz imbirem? Otóż najprostszy sposób wygląda następująco. Najpierw zaparzamy czarną herbatę. Następnie obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze części korzeń imbiru. Jego kawałki wrzucamy do delikatnie ostudzonej herbaty, a to dlatego by nie stracił swoich cennych właściwości. Tak przygotowany napar odstawiamy na kilka minut. Herbatęzimbirem możemy osłodzić miodem. Możemy również wrzucić do szklanki pokrojone plastry cytryny lub pomarańczy.