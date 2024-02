Każdy z nas choć raz spróbował dania przygotowanego według receptury najpopularniejszego influencera kulinarnego w Polsce. O jego serniku baskijskim czy kremowych kopytkach krążą już legendy. Przepisy, które przygotował i przedstawił na swoim blogu, Instagramie, TikToku czy wreszcie, w książce, zdobywają serca nie tylko smakoszy, ale także adeptów kulinarnych. Tym razem Michał Korkosz postanowił pójść o krok dalej... i opowiedzieć o nich w audiobooku, który powstał na podstawie jego ostatniej książki "Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują".

Jak mawia autor, w kuchni romantyzuje proces twórczy. Najnowsza propozycja Empik Go ma za zadanie podbić serca i poruszyć zmysły słuchaczy przy pomocy... dźwięków. Produkcja audio została wzbogacona o specjalne efekty ASMR i warstwę dźwiękową, która udowodni, że „Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują" to najsmaczniejszy tytuł w Polsce.

Przepisy pełne dźwięków i muzyki

W audiobooku pojawią się nie tylko dźwięki krojenia, mieszania czy bulgotania, ale także specjalna muzyka, która przeniesie słuchacza do aromatycznej kuchni. Wprowadzenie do każdego z ponad 100 ekscytujących przepisów przeczyta autor, Michał Korkosz, recepturę przedstawi natomiast lektor, Jan Marczewski. Fuzja działających na wyobraźnię dźwięków wraz z odważnymi zapisanymi na kartach książki smakami, to idealny przepis na bestseller audio.

W marcu 2020 Michał Korkosz wydał w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, debiutancką książkę kucharską, zatytułowaną: „Fresh from Poland: New Vegetarian Cooking from the Old Country”. Odniósł sukces, a publikacja została nazwana jedną z najlepszych książek kucharskich roku 2020, przez San Francisco Chronicle, Booklist i RUSA Book & Media Awards. W 2020 roku ukazała się polskojęzyczna wersja, pod tytułem: "Rozkoszne. Wegetariańska uczta z polskimi smakami". Potem pojawiły się jego kolejne publikacje "Roślinne przepisy wielkich" i "Zadbaj o siebie. Przepisy dla ciała i duszy" oraz w 2023 roku "Nowe rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują".