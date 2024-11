Szybkie przekąski na andrzejki 2024

Andrzejki to doskonała okazja, by zorganizować spotkanie towarzyskie, połączone z tradycyjnym wróżeniem. Co przygotować do jedzenia na andrzejki? Najlepsze będą szybkie, łatwe i tanie przekąski na zimno, i na ciepło, które zrobisz maksymalnie w pół godziny. Wytrawne i słodkie, by każdy z gości znalazł coś dla siebie. Nasze pomysły na przekąski na andrzejki to: koreczki, małe kanapeczki z łososiem, deska serów, pieczone ziemniaki z boczkiem i serem oraz muffinki.

Koreczki

Reklama

Koreczki to imprezowy klasyk, który idealnie pasuje na andrzejki. Przygotujesz je w kilka minut. Nasza propozycja to koreczki w włoskim stylu z mozzarellą, bazylią i szynką parmeńską.

Składniki:

kostka ulubionego sera żółtego,

1 opakowanie mini mozzarelli,

1 opakowanie szynki parmeńskiej,

świeża bazylia,

pesto do dekoracji (opcjonalnie),

patyczki do koreczków.

Przygotowanie:

Listki bazylii umyj i osusz.

Ser żółty pokrój w niewielkie kosteczki.

Naprzemiennie nabijaj składniki na patyczki.

Na koniec udekoruj całość odrobiną pesto.

Małe kanapki z łososiem

Minikanapki to świetna przekąska na andrzejki. Ich wykonanie zajmuje kilkanaście minut, a składniki możesz dobrać w zależności od upodobań (i zawartości lodówki). My proponujemy wersję z wędzonym łososiem i kaparami.

Składniki:

1 bagietka,

1 opakowanie wędzonego łososia,

1 opakowanie serka białego do smarowania pieczywa

1 opakowanie kaparów,

świeżo mielony pieprz,

kiełki do dekoracji (opcjonalnie).

Przygotowanie:

Pokrój bagietę.

Każdą kromkę posmaruj serkiem i połóż na niej łososia.

Dodaj kapary.

Oprósz świeżo zmielonym pieprzem.

Udekoruj kiełkami.

Deska serów

Deska serów to szybka przekąska na andrzejki, która zawsze się sprawdza. Jej przygotowanie zajmuje moment, elegancko wygląda na stole i doskonale pasuje do trunków alkoholowych.

Składniki:

ser pleśniowy camembert,

ser gouda,

ser typu parmezan,

ser kozi,

ser lazur,

orzechy włoskie i migdały,

zioła do dekoracji.

Przygotowanie:

Pokój sery i wyłóż je na desce.

Dodaj orzechy i migdały.

Opcjonalnie udekoruj ziołami.

Pieczone ziemniaki z boczkiem i serem

Pieczone ziemniaki z boczkiem i serem to przekąska na ciepło, która sprawdzi się na andrzejki. Jest łatwa w przygotowaniu i smakuje wszystkim.

Składniki:

5 ziemniaków,

1 opakowanie boczku,

1 opakowanie sera żółtego,

sól i pieprz,

opcjonalnie natka pietruszki.

Przygotowanie:

Ziemniaki umyj dokładnie. Nie obieraj ich ze skórek.

Każdego ziemniaka przekrój na pół. Do środka włóż 1-2 plasterki żółtego sera.

Na wierzch połóż pasterek boczku.

Ziemniaki wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika na około 40 minut.

Podawaj posypane natką pietruszki.

Muffinki z kawałkami czekolady

Muffinki to idealna słodka przekąska na imprezę andrzejkową. Robi się je bardzo łatwo, a przede wszystkim, każdy je lubi. Przepis na 12 muffinek.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

½ łyżeczki sody oczyszczonej,

1 opakowanie kulek czekoladowych do muffinek,

2 jajka,

200 ml mleka,

1 szklanka cukru,

½ szklanki oleju roślinnego,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

szczypta soli.

Przygotowanie: