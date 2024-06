Owsianka z owocami i orzechami

Owsianka to klasyka śniadaniowa, która nigdy się nie nudzi. Jest bogata w błonnik, witaminy i minerały, a dzięki dodatkom możemy ją modyfikować na wiele sposobów.

Składniki:

Reklama

Pół szklanki płatków owsianych górskich

Szklanka mleka (krowiego, roślinnego lub wody)

Owoce sezonowe (truskawki, maliny, jagody, borówki, banan)

Garść orzechów (włoskie, laskowe, migdały)

Opcjonalnie: łyżka miodu, cynamon, nasiona chia

Przygotowanie:

Płatki owsiane zalej mlekiem lub wodą i gotuj na małym ogniu, aż zgęstnieją.

Dodaj ulubione owoce, orzechy i opcjonalnie miód lub cynamon.

Wymieszaj i ciesz się pysznym śniadaniem!

Pyszne i zdrowe. 3 pomysły na niedzielne śniadanie

Jajecznica z warzywami na pełnoziarnistym pieczywie

Jajka to doskonałe źródło białka, a w połączeniu z warzywami i pełnoziarnistym pieczywem stworzą sycące i zdrowe śniadanie.

Składniki:

2 jajka

Łyżka masła lub oleju

Warzywa (papryka, pomidor, cebula, szpinak)

Sól, pieprz

2 kromki pełnoziarnistego pieczywa

Przygotowanie:

Na patelni rozgrzej masło lub olej.

Dodaj pokrojone warzywa i smaż przez kilka minut.

Wbij jajka, dopraw solą i pieprzem i smaż, aż się zetną.

Podawaj jajecznicę na pełnoziarnistym pieczywie.

3 pomysły na niedzielne śniadanie

Koktajl owocowo-warzywny:

Koktajl to świetny sposób na przemycenie do śniadania porcji owoców i warzyw. Jest szybki w przygotowaniu i można go zabrać ze sobą na wynos.

Składniki:

Garść szpinaku

Pół banana

Garść truskawek lub malin

Pół szklanki jogurtu naturalnego

Pół szklanki mleka lub wody

Przygotowanie:

Wszystkie składniki umieść w blenderze i zmiksuj na gładką masę.

Przelej do szklanki i ciesz się orzeźwiającym koktajlem!

Te trzy propozycje to tylko inspiracja – możliwości jest nieskończenie wiele! Pamiętaj, że najważniejsze jest, aby śniadanie było smaczne, zdrowe i dostarczyło Ci energii na cały dzień. Smacznego!

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie