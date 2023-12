Jeszcze całkiem niedawno można było kupić późne odmiany śliwek na straganach. Teraz mamy coraz większy wybór śliwek suszonych. Są one bogatym źródłem witamin K, A oraz witamin z grupy B. Zarówno świeże, jak i suszone śliwki to naturalne probiotyki. Śliwki pomigają w utracie kilogramów, poprawiają trawienie. Za tym pozytywnym działaniem śliwek stoi zawartość błonnika. Dodatkowa po zjedzeniu tych owoców długo nie poczujemy głodu. Powodów, by na ich bazie przygotować rozgrzewający napój jest więc sporo. Śliwki też świetnie komponują się z przyprawami korzennymi, imbirem, cytrusami - więc przy tworzeniu kompozycji jest dużo możliwości! Do rozgrzewających napojów możesz też wykorzystać mrożone śliwki.

Przepisy na grzańce ze śliwkami

Na szybko z goździkami

5 suszonych śliwek

2-3 grubsze plasterki imbiru

2 plasterki świeżej pomarańczy (wcześniej wyparzonej)

2 goździki

cynamon lub przyprawa do piernika do smaki



Śliwki przekrój na pół i wraz ze wszystkimi składnikami przełóż do wysokiej szklanki lub kubka, zalej wrzątkiem. Odstaw na chwilę, a potem dokładnie wygnieć łyżeczką wszystkie składniki, aż napar stanie się mętny i nabierze smaku.

Grzaniec śliwkowy z miodem

100 g suszonych śliwek

1 litr wody

goździki, cynamon, kardamon, imbir do smaku

sok malinowy do smaku

miód do smaku

Śliwek pokrój na połówki, zalej wodą. Dodaj kilka goździków, laskę cynamonu, kardamon i imbir, gotuj aż się śliwki rozpadną. Przecedź napój przez sitko, dopraw sokiem malinowym i miodem do smaku.

500 g mrożonych śliwek (mogą być mrożone)

1 l wody

laska cynamonu

kardamon, goździki, anyż do smaku

skórka otarta z pomarańczy

kilka plasterków jabłek

gałązka świeżego rozmarynu

miód, brązowy cukier do smaku

Do śliwek dodajemy cynamon i pozostałe przyprawy. Dodaj świeżo startą skórkę z pomarańczy (wcześniej wyparzonej) oraz plasterki jabłek. Zalej wodą i gotuj ok. 40 minut. Pod koniec gotowania dołóż gałązkę rozmarynu. Dopraw miodem lub cukrem.