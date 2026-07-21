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Skorupka z jajka zsunie się sama. Wrzuć ten składnik do wody

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:57
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obieranie jajek
Wrzuć dwa plasterki cytryny do wody. Skorupka z jajka zsunie się sama/Shutterstock
Obieranie świeżych jajek bywa prawdziwym koszmarem, gdy skorupka schodzi razem z białkiem. Zamiast męczyć się z drobnymi kawałkami skorupek, wypróbuj prosty trik z kuchni. Wystarczy wrzucić do garnka jeden składnik, aby problem zniknął raz na zawsze.

Cały problem tkwi w chemii. Najświeższe jajka posiadają białko o niskim pH, co sprawia, że wewnętrzna błona mocno przywiera do wapiennej skorupki. Tradycyjne metody zawodzą, a obieranie jajek na miękko lub twardo kończy się zniszczeniem idealnej formy produktu.

Prosty trik na gładką skorupkę

Z pomocą przychodzi zwykła cytryna. Wrzucenie dwóch plasterków cytrusów do gotującej się wody zmienia zasady gry. Kwas cytrynowy delikatnie narusza strukturę wapiennej skorupki, przez co staje się ona bardziej porowata i łatwiej odchodzi od jajka. Kwas błyskawicznie ścina białko. Jeśli podczas gotowania któreś jajko pęknie, cytryna zapobiega jego nieestetycznemu wypłynięciu do garnka. Kwas działa wyłącznie na zewnętrzną osłonkę. Smak i aromat jajka pozostają w pełni nienaruszone.

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Babciny trik na miękką, elastyczną kapustę na gołąbki. Wlewamy to do wody i dzieją się cuda

Jak to zrobić?

Cała procedura nie wymaga żadnych kulinarnych umiejętności. Wykonaj te proste kroki. Ułóż jajka w garnku i zalej je zimną wodą tak, aby były całkowicie przykryte. Wrzuć do wody dwa świeże plastry cytryny. Doprowadź całość do wrzenia. Gotuj przez 5-6 minut, jeśli wolisz płynne żółtko, lub przez 8-10 minut dla jajek ugotowanych na twardo. Zaraz po ugotowaniu wyjmij jajka i wrzuć je do miski z lodowatą wodą oraz kostkami lodu. Gwałtowny szok termiczny sprawia, że białko delikatnie kurczy się i odkleja od błony. Dzięki temu połączeniu kwasu i zimnej wody skorupka zsunie się z jajka dosłownie w jednym kawałku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: gotowaniejajkacytrynatriki
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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