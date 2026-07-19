Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Nadziewane cukinie po włosku

Teraz jest czas na cukinię. Co prawda cukinię można kupić przez cały rok, ale latem jest najpyszniejsza - świeża, jędrna i chrupiąca. Cukinię można jeść na surowo, jako składnik sałatek i można z niej przygotować wiele świetnych potraw. Na niedzielę proponujemy zapiekankę z cukinii, która dzięki aromatowi przypraw przeniesie nas prosto do słonecznej Italii.

Walory cukinii

Cukinia to niskokaloryczne i lekkostrawne warzywo ma ok. 17 kcal w 100 g - o niskim indeksie glikemicznym. Jest bogatym źródłem witaminy C, potasu, beta-karotenu oraz luteiny i zeaksantyny, które wspierają wzrok. Doskonale nawadnia organizm, wspomaga odchudzanie i odkwasza go.

Smaczny obiad dla rodziny

Na niedzielę proponujemy danie lekkie i pożywne. Ta wersja jest wegetariańska, ale jeśli mamy ochotę, możemy dodać do nadzienia niskokalorycznego, pełnego białka mięsa z piersi kurczaka lub indyka. Spróbujmy jednak cukinii z tym prostym farszem. Danie to jest podawane we włoskiej trattorii.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - nadziewane cukinie po włosku

Składniki

300 g ricotty - może być inny biały, delikatny serek typu

4 małe cukinie

szalotka

jajko

100 g twardego, startego sera

oliwa z oliwek

listki świeżej mięty

sól, pieprz

Przygotowanie

Cukinie myjemy, odcinamy twardy koniec i kroimy na pół. Wybieramy delikatnie łyżeczką miąższ z pestkami. Miąższ z cukinie siekamy. Siekamy szalotkę. Rozgrzewamy na patelni oliwę - 5 łyżek - i dusimy miąższ z cukinii razem z szalotką. Gdy będą miękkie, dodajemy sól i pieprz. Zostawiamy do wystudzenia. Gdy warzywa wystygną, mieszamy je z serek, jajkiem i porwanymi listkami mięty. Dodajemy ok. 40 g startego, twardego sera. Wydrążone cukinie solimy i pieprzymy w środku. Wypełniamy je nadzieniem i posypujemy resztą startego sera. Wkładamy do żaroodpornego naczynia. Cukinie pieczemy w temperaturze ok. 200 stopni C przez ok. 30 minut. Smacznego. Cukinie nadziewane po włosku gotowe.