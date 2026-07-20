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Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Gęsta, sycąca gruzińska zupa z orzechami

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
28 minut temu
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charczo
Gruzińska zupa charczo zastąpi z powodzeniem dwudaniowy obiad/Shutterstock
Na poniedziałkowy obiad proponujemy zupę. To świetny gruziński przepis na danie jednogarnkowe. Zupa jest gęsta, bardzo aromatyczna. Jej wartości odżywcze i smakowe podbija nietypowy dla nas dodatek - orzechy włoskie.

Charczo (lub czarczo) to zupa, która łączy wiele smaków. Każdy, kto jej spróbował, ma ochotę choć raz ją jeszcze zjeść. Nie trzeba jechać do Gruzji, żeby cieszyć się jej smakiem. Podajemy przepis, jak przygotować tę gęstą i aromatyczną zupę w domu.

Smaczny obiad dla rodziny

Gruzińska zupa z orzechami włoskimi, czyli charczo, z powodzeniem zastąpi nam dwudaniowy obiad. To gęsta, niezwykle aromatyczna zupa gulaszowa, najczęściej przygotowywana z dodatkiem wołowiny. Sekretem jej wyjątkowego smaku i konsystencji jest dodatek mielonych orzechów włoskich, pomidorów oraz wyrazistych przypraw, takich jak np. chmeli-suneli (gruzińska mieszanka) czy świeża kolendra.

Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania
Idealna, grecka pasta do chleba. Pełna białka, pachnąca - będzie hitem każdego śniadania

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - gęsta, sycąca gruzińska zupa z orzechami

Składniki

  • 500 g zmielonego mięsa wołowego - antrykot, łopatka, pręga
  • 150 g ryżu,
  • puszka krojonych pomidorów,
  • papryka czerwona,
  • papryka żółta,
  • 2 średnie cebule,
  • biała część średniego pora
  • marchewka
  • pietruszka
  • 4 ząbki czosnku,
  • papryczka chili
  • 50 g zmielonych orzechów włoskich
  • 2 łyżeczki mielonej papryki słodkiej,
  • pół łyżeczki mielonej papryki ostrej,
  • 2 liście laurowe,
  • łyżka octu winnego,
  • po pół łyżki: kolendry, nasion kopru włoskiego, estragonu
  • oliwa z oliwek
  • sól
  • 2 litry wody

Przygotowanie

Warzywa myjemy, obieramy i siekamy cebulę, czosnek, pora i paprykę. Marchewkę i pietruszkę ścieramy na tarce. Rozgrzewamy oliwę dużym rondlu. Wrzucamy mięso i podsmażamy. Potem dodajemy do mięsa marchew, czosnek, pora, paprykę i cebulę. Dodajemy słodką i ostrą paprykę. Smażymy jeszcze przez chwilę, aż warzywa zmiękną. Wlewamy do garnka 2 litry wody, dodajemy resztę przypraw, wsypujemy ryż, dodajemy pomidory i orzechy. Gotujemy na średnim ogniu aż ryż zmięknie. Doprawiamy do smaku. Zupę podajemy posypaną obficie zieleniną. Gruzińskie charczo gotowe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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