Kapusta ma wiele zalet. Jest zdrowa i niskokaloryczna. Dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych i jakże ważnego dla naszego zdrowia błonnika. Z kapusty można wyczarować wiele pysznych dań. Tym razem proponujemy bardzo smaczny i szybki kapuśniak ze słodkiej kapusty z kiełbasą.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kapuśniak ze słodkiej, białej kapusty to idealne danie obiadowe. Rodzina będzie najedzona i szczęśliwa. Dzięki dodatkowi kiełbasy zupa jest sycąca i treściwa. Zaletą tego kapuśniaku jest też jego cena. To będzie naprawdę tania zupa. A jeśli ugotujemy jej więcej, tym lepiej. Następnego dnia kapuśniak będzie jeszcze smaczniejszy.

Reklama

Składniki

pół główki średniej kapusty

cebula

marchewka

pietruszka

kawałek pora

ząbek czosnku

łyżka koncentratu pomidorowego

4 duże ziemniaki

25 dkg kiełbasy, np. śląskiej

2 łyżki oleju

przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, łyżeczka kminku, łyżeczka majeranku

łyżka mąki

2 litry wody

Przygotowanie

Z kapusty zdejmujemy wierzchnie liście i drobno ją szatkujemy. Obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Myjemy i kroimy w kostkę pora, marchewkę i pietruszkę. Kroimy kiełbasę. Obieramy i siekamy czosnek i cebulę. W dużym garnku rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę i czosnek. Dodajemy kiełbasę i smażymy, aż lekko się przyrumieni. Potem podsmażamy razem z kiełbasą i cebulą resztę warzyw i ziemniaki. Następnie zlewamy wszystko wodą, dodajemy kapustę, przyprawy i gotujemy, aż kapusta będzie miękka. Wtedy dodajemy koncentrat pomidorowy wymieszany z odrobiną wody i mąką. Gotujemy jeszcze chwilę kilka minut. Zupę podajemy obficie posypaną zieleniną. Kapuśniak z kiełbasą gotowy. Smacznego!