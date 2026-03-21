Mięso z kurczaka to jest smaczne, łatwo dostępne i można z niego przyrządzić pyszne dania. Jest dość tanie, a obróbka nie wymaga zbyt wiele czasu. Proponujemy przygotowanie filetu z piersi z kurczaka bez panierki, za to w pysznej marynacie.

Mięso drobiowe - świetne źródło białka

Mięso z piersi kurczaka jest chude, bogate w pełnowartościowe białko, witaminy z grupy B - zwłaszcza B3 i B6 - oraz minerały. Steki z piersi z kurczak podajmy z ryżem albo ziemniakami. Nie zapominajmy o surówce. Może tym razem marchewka z chrzanem? Idealnie pasują też np. gotowane brokuły. Albo szybka sałatka z ugotowanych buraczków z sosem musztardowym? Buraczki możemy kupić już ugotowane, zapakowane próżniowo.

Smaczny obiad dla rodziny

Pierś z kurczaka z patelni to danie pyszne, łatwe do przygotowania i wykwintne zarazem. Idealnie nadaje się na sobotni obiad. Nie jest przy tym drogie. Przyrządźcie mięso zgodnie z naszym przepisem, a będzie soczyste i miękkie w środku, z wierzchu idealnie ozłocone.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - aromatyczny kurczak z patelni

Składniki:

1 pierś z kurczaka

1 łyżka oleju

1 łyżeczka curry, słodkiej papryki lub innej ulubionej przyprawy

1 łyżeczka miodu

czosnek granulowany - pół łyżeczki

1 łyżeczka soku z cytryny

sól, pieprz

Przygotowanie

Mięso myjemy i osuszamy, czyścimy z błonek i chrząstek. Pierś z kurczaka kroimy na pół. Jeśli chcemy mieć więcej porcji - podwajamy ilość mięsa i dodatków. Delikatnie rozgniatamy mięso. Z oleju, miodu, soku z cytryny i przypraw przygotowujemy marynatę, którą nacieramy nią mięso. Odstawiamy na 20-30 minut, żeby smaki się przegryzły. Rozgrzewamy patelnię. Kurczak był marynowany z dodatkiem oleju, nie musimy więc już dodawać tłuszczu. Smażymy na dużym ogniu przez 3-4 minuty z jednej strony. Potem tak samo smażymy kurczaka z drugiej strony. Gdy uzyskamy złocistą skórkę, a mięso będzie już prawie usmażone, przykrywamy szczelnie patelnię pokrywką i wyłączamy gaz. Mięso w cieple "dojdzie" i będzie soczyste. Mięso pozostawiamy na patelni przez 6-8 minut. Uwaga, czas smażenia zależy od wielkości porcji mięsa. Nie dociskamy mięsa do patelni. Smacznego!