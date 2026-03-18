Fasolówka to danie idealne. Gęsta, zawiesista zupa rozgrzeje i nasyci. Zupa fasolowa jest pełna zdrowego białka i smaku. Dodamy do niej wiele przypraw. Fasola jest bardzo zdrowa. Warto wiedzieć, że fasola wspiera odchudzanie dzięki wysokiej zawartości białka i błonnika, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
To danie kosztuje naprawdę niewiele. Użyjemy fasoli z puszki, przygotowanie zupy fasolowej zajmie nam więc naprawdę mało czasu. Zupa fasolowa świetnie smakuje ze świeżym chlebem. Żeby podbić kaloryczność zupy, dodamy do niej dobrej, chudej kiełbasy. Można ją jednak przygotować także w wersji wegetariańskiej. Oto przepis na ekspresową fasolową.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ekspresowa fasolowa z pomidorowym twistem
Składniki
- pół kg dobrej kiełbasy
- 3 puszki białej fasoli
- pół opakowania mrożonej włoszczyzny w paski
- 3 ząbki czosnku
- duża cebula
- łyżka masła
- po łyżeczce: kminku i pieprzu
- łyżka majeranku
- sól
- puszka pokrojonych pomidorów
- 2 ziemniaki
Przygotowanie
Cebulę i czosnek siekamy. W garnku rozgrzewamy tłuszcz i podsmażamy cebulę z czosnkiem. Potem dodajemy pokrojoną kiełbasę i smażymy ok. 5 minut. Teraz do garnka wrzucamy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki oraz włoszczyznę. Dusimy przez 5 minut. Pora na wrzucenie do garnka przypraw, odcedzonej fasoli i pomidorów z puszki. Zalewamy zupę wodą - nie może jej być zbyt dużo i gotujemy ok. pół godziny. Doprawiamy do smaku solą. Ekspresowa fasolowa z pomidorowym twistem gotowa. Smacznego!
