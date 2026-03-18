Fasolówka to danie idealne. Gęsta, zawiesista zupa rozgrzeje i nasyci. Zupa fasolowa jest pełna zdrowego białka i smaku. Dodamy do niej wiele przypraw. Fasola jest bardzo zdrowa. Warto wiedzieć, że fasola wspiera odchudzanie dzięki wysokiej zawartości białka i błonnika, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

To danie kosztuje naprawdę niewiele. Użyjemy fasoli z puszki, przygotowanie zupy fasolowej zajmie nam więc naprawdę mało czasu. Zupa fasolowa świetnie smakuje ze świeżym chlebem. Żeby podbić kaloryczność zupy, dodamy do niej dobrej, chudej kiełbasy. Można ją jednak przygotować także w wersji wegetariańskiej. Oto przepis na ekspresową fasolową.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ekspresowa fasolowa z pomidorowym twistem

Składniki

pół kg dobrej kiełbasy

3 puszki białej fasoli

pół opakowania mrożonej włoszczyzny w paski

3 ząbki czosnku

duża cebula

łyżka masła

po łyżeczce: kminku i pieprzu

łyżka majeranku

sól

puszka pokrojonych pomidorów

2 ziemniaki

Przygotowanie

Cebulę i czosnek siekamy. W garnku rozgrzewamy tłuszcz i podsmażamy cebulę z czosnkiem. Potem dodajemy pokrojoną kiełbasę i smażymy ok. 5 minut. Teraz do garnka wrzucamy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki oraz włoszczyznę. Dusimy przez 5 minut. Pora na wrzucenie do garnka przypraw, odcedzonej fasoli i pomidorów z puszki. Zalewamy zupę wodą - nie może jej być zbyt dużo i gotujemy ok. pół godziny. Doprawiamy do smaku solą. Ekspresowa fasolowa z pomidorowym twistem gotowa. Smacznego!