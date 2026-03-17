Kotlet schabowy to klasyka polskiej kuchni. Złocisty, soczysty, z chrupiącą panierką. Jada się te kotlety od dawna. Jeden z klasycznych przepisów opracowała Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka pierwszej bestsellerowej polskiej książki kucharskiej pt. "365 obiadów za pięć złotych", która od pierwszego wydania w 1860 r. cieszyła się zawrotną popularnością.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety schabowe cieszą się ogromnym powodzeniem. Podajemy je najczęściej z ziemniakami z wody i np. mizerią. Czasem warto coś zmienić w recepturze na ulubione danie i spróbować czegoś nowego. Na wtorkowy obiad proponujemy więc kotlety schabowe po kowalsku. Zmiana w procesie przygotowania jest nieduża, ale wpływa na smak. Te kotlety po prostu rozpływają się w ustach i są bardzo delikatne. Kluczowy są tu dodatki. Kotlety po kowalsku smakują trochę jak... pyszna i chrupiąca pizza z mięsem.

Reklama

Składniki

1,2 kg schabu - osiem kotletów

2 duże cebule,

250 g pieczarek,

200 g tartego sera (np. mozzarella),

20 g ostrej musztardy,

mąka, jajko i bułka tarta do panierowania kotletów,

olej do smażenia,

sól, pieprz

Przygotowanie

Kotlety schabowe rozbijamy - robimy to dokładnie, ale nie mogą być zbyt cienkie. Kotlety smarujemy musztardą i odstawiamy. Pieczarki czyścimy i kroimy w plasterki. Obieramy i siekamy cebulę. Na patelni rozgrzewamy trochę tłuszczu i smażymy pieczarki z cebulą. Niech się zezłocą. Pod koniec smażenia solimy i pieprzymy pieczarki do smaku. Potem panierujemy kotlety - najpierw w mące, potem w jajku, a na końcu w bułce tartej. Smażymy je na rozgrzanym tłuszczu na złoty kolor z każdej strony. Potem odsączamy na papierowym ręczniku. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Układamy na niej kotlety schabowe. Na każdy kotlet kładziemy po dwie łyżki pieczarek - rozsmarowujemy. Potem kotlety posypujemy serem. Wkładamy blaszkę do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza i zapiekaj przez około 10 minut - niech ser się rozpuści. Kotlety schabowe po kowalsku podajemy gorące z ulubionymi dodatkami. Smacznego!