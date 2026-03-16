Wątróbka drobiowa to idealna propozycja na szybki i smakowity obiad. W tej wersji wątróbkę z patelni zjedzą nawet ci, którzy twierdzą, że za nią nie przepadają. Dwa proste triki i będziemy mieć danie jak z restauracji.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Przepis na miękką i soczystą wątróbkę drobiową w złocistej, chrupiącej panierce jest bardzo łatwy i szybki. Obiad można przygotować w 20 minut. Wątróbkę będziemy robić tyle czasu, ile gotują się ziemniaki. Do tego surówka np. z kiszonej kapusty i mamy obiad szybki, tani, pełen witamin i składników odżywczych. Wątróbka w złocistej, chrupiącej panierce pośród wielu zalet ma także tę, że podczas jej smażenia tłuszcz nie pryska z patelni.

Reklama

Składniki

500 g wątróbki drobiowej - może być z indyka lub z kurczaka

2 jajka

bułka tarta

2 łyżki mąki

sól, pieprz

łyżka majeranku

łyżeczka słodkiej papryki i pół łyżeczki ostrej

łyżeczka musztardy

olej lub smalec do smażenia

Przygotowanie

Wątróbkę myjemy, czyścimy z błonek i żyłek, dokładnie osuszamy ręcznikiem. W miseczce roztrzepujemy jajka z musztardą i przyprawami. Nie dodajemy soli. Wątróbkę oprószamy mąką. Potem zanurzamy każdy kawałek w roztrzepanych jajkach i panierujemy w bułce tartej. Smażymy na gorącym tłuszczy z każdej strony na złoty kolor. Potem osączamy na papierowym ręczniku i solimy. Złocista i chrupiąca wątróbka gotowa. Smacznego!