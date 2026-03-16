Wątróbka drobiowa to idealna propozycja na szybki i smakowity obiad. W tej wersji wątróbkę z patelni zjedzą nawet ci, którzy twierdzą, że za nią nie przepadają. Dwa proste triki i będziemy mieć danie jak z restauracji.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Przepis na miękką i soczystą wątróbkę drobiową w złocistej, chrupiącej panierce jest bardzo łatwy i szybki. Obiad można przygotować w 20 minut. Wątróbkę będziemy robić tyle czasu, ile gotują się ziemniaki. Do tego surówka np. z kiszonej kapusty i mamy obiad szybki, tani, pełen witamin i składników odżywczych. Wątróbka w złocistej, chrupiącej panierce pośród wielu zalet ma także tę, że podczas jej smażenia tłuszcz nie pryska z patelni.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - złocista i chrupiąca wątróbka
Składniki
- 500 g wątróbki drobiowej - może być z indyka lub z kurczaka
- 2 jajka
- bułka tarta
- 2 łyżki mąki
- sól, pieprz
- łyżka majeranku
- łyżeczka słodkiej papryki i pół łyżeczki ostrej
- łyżeczka musztardy
- olej lub smalec do smażenia
Przygotowanie
Wątróbkę myjemy, czyścimy z błonek i żyłek, dokładnie osuszamy ręcznikiem. W miseczce roztrzepujemy jajka z musztardą i przyprawami. Nie dodajemy soli. Wątróbkę oprószamy mąką. Potem zanurzamy każdy kawałek w roztrzepanych jajkach i panierujemy w bułce tartej. Smażymy na gorącym tłuszczy z każdej strony na złoty kolor. Potem osączamy na papierowym ręczniku i solimy. Złocista i chrupiąca wątróbka gotowa. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję