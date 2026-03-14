Tuńczyk z puszki jest wartościowym źródłem wysokiej jakości białka, kwasów omega-3 (DHA i EPA) oraz witaminy D. Warto więc go jeść, choć z umiarem. Specjaliści zalecają, by jeść tuńczyka ok. 2 razy w tygodniu.

Hiszpański przysmak na polski obiad

Gdy pojedziemy do Hiszpanii, dostaniemy krokiety z tuńczykiem jako przekąskę. Przygotujemy ich więcej i będziemy mieć pyszny i sycący obiad. Krokiety z tuńczykiem i ziemniakami to chrupiące, smażone lub pieczone kotleciki z puree ziemniaczanego, tuńczyka, jajek i ziół, panierowane w bułce tartej.

Reklama
Zobacz również

Ugotowane ziemniaki ugniata się z tuńczykiem, doprawia (natka, czosnek, cebula), formuje podłużne kształty, panieruje i smaży na złoty kolor. Idealne jako przekąska lub obiad z sałatą. Będzie szybko i pysznie. I do tego niedrogo.

Składniki

  • pół kilograma ugotowanych ziemniaków
  • 2 puszki tuńczyka w sosie własnym
  • 2 jajka
  • ząbek czosnku
  • dwie łyżki siekanego szczypiorku
  • bułka tarta
  • pieprz, sól, słodka papryka

Przygotowanie

Ugotowane ziemniaki przeciskamy przez praskę lub dokładnie rozgniatamy i studzimy. Odsączamy tuńczyka z zalewy. Mieszamy ziemniaki z odsączonym tuńczykiem, jajkiem, natką pietruszki, szczypiorkiem i przyprawami, dodajemy dwie łyżki tartej bułki. Odstawiamy na godzinę do lodówki. Potem zwilżonymi zimną wodą dłońmi formujemy kotleciki, obtaczamy je w bułce tartej - może być panko - i smażymy na złoty kolor na rozgrzanym tłuszczu. Potem odsączamy z tłuszczu na papierowym ręczniku. Obłędnie chrupiące krokiety z tuńczykiem gotowe.