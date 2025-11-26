Dlaczego wieprzowina? Idealne mięso do galarety

Wieprzowe nóżki stanowią serce tradycyjnej galarety. Właśnie w ich skórze, chrząstkach i kościach kryje się naturalny kolagen. Długie gotowanie zmienia go w żelatynę. Dzięki temu galareta tężeje sama, bez dodatku żelatyny w proszku.

Nóżki wieprzowe dają naturalną żelatynę, która gwarantuje idealną, sprężystą konsystencję.

Golonka wieprzowa zapewnia natomiast bogaty smak, treściwość i strukturę, dzięki dużej ilości mięsa.

Połączenie nóżek z golonką to klucz do czystej, tradycyjnej receptury. Kolagen, który spożywasz w galarecie, działa podobnie do popularnych suplementów. Badania naukowe potwierdzają, że kolagen w diecie może wspomagać stawy.

Prosty przepis na domową galaretę

Ten przepis nie wymaga zaawansowanych umiejętności. Potrzebujesz tylko cierpliwości. Długie, wolne gotowanie to sekret idealnej, klarownej galarety.

Składniki

1-2 nogi wieprzowe

1 golonka wieprzowa

2 marchewki

1 pietruszka

1 cebula

Kawałek selera

3-4 ząbki czosnku

1 liść laurowy

Kilka kulek ziela angielskiego

Sól i pieprz

Sposób przygotowania

Oczyść je i dokładnie opłucz w zimnej wodzie. Włóż do dużego garnka. Zalej mięso około 2 litrami wody. Rozpocznij podgrzewanie. Zbieraj szumowiny, aż bulion będzie klarowny. Wrzuć wszystkie warzywa i przyprawy. Przykryj garnek. Gotuj na minimalnym ogniu przez około 5 godzin. To sekret przejrzystej i elastycznej galarety. Odcedź bulion. Oddziel mięso od kości i rozłóż je w salaterkach lub miseczkach. Jeśli chcesz, dodaj pokrojoną marchew. Zalej naczynia odcedzonym bulionem. Wstaw naczynia do lodówki na minimum 6 godzin. Galareta musi dobrze stężeć. Serwuj tradycyjnie z cytryną lub octem. Możesz też ją urozmaicić: dodaj chrzan, koperek lub natkę pietruszki.

