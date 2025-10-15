Jaka jest geneza Halloween?

Celtowie nazywali tę mistyczną noc, z 31 października na 1 listopada, „Samhain” (wym. Sa-o-ihn). Była to noc, w którą zmarli otrzymywali możliwość krótkiego powrotu do świata żywych. Dla niektórych brama do i z zaświatów była otwarta przez cały czas, w tym dla mieszkańców Síd, Wzgórza Elfów. Zazwyczaj jednak droga do zaświatów była drogą bez powrotu. Dlatego rozsądnie było pozostać w domu w Samhain i nie ingerować w mroczne wydarzenia na zewnątrz.

Reklama

Kościół katolicki, sceptyczny wobec pogańskiego święta, ale niemogący wykorzenić przesądów ze swojej trzody, postanowił ustanowić chrześcijańskie święto Wszystkich Świętych, obchodzone 1 listopada, które odtąd przyćmiło celtyckie święto zmarłych. Dziś świeckie Halloween ponownie obchodzi swój renesans przede wszystkim dzięki dzieciom, które w swoich strasznych przebraniach pukają do drzwi domów i wykrzykując „cukierek albo psikus!” domagają się wykupnego w postaci słodyczy.

Propozycje przysmaków na Halloween

Reklama

Z okazji Halloween proponujemy dwa „straszne” przepisy: mumie z jalapeño lub zielonej papryki, wypełnione kremowym serkiem śmietankowym, cheddarem, czosnkiem i ziołami, owinięte w chrupiące ciasto francuski oraz kruche, maślane ciasteczka z migdałem w kształcie paluchów czarownicy. A ponieważ mumie wyglądają uroczo a paluchy wiedźmy smakują przepysznie mamy nadzieję, że nie ma ryzyka wystąpienia Samhainfobii, chorobliwego strachu przed zabawą w Halloween i jego symbolami.

Przepis na mumie z jalapeño (16 mumii)

Składniki: - 8 jalapeño lub małych zielonych papryczek o spiczastym kształcie, - 200 g serka śmietankowego, - 100 g startego sera Cheddar lub innego, - 2 ząbki czosnku, obrane i drobno posiekane, - 1 garść świeżych ziół, np. koperek, natka, drobno posiekanych, - 1/2 rolki ciasta francuskiego, - 1 jajko, - 32 sztuki cukrowych oczu (z półki z dekoracjami do ciast w supermarkecie), - sól, pieprz.

Wykonanie: 1. rozgrzej piekarnik do 200 stopni (grzanie góra/dół). 2. przekrój papryczki jalapeño lub zielone papryczki wzdłuż na pół i usuń pestki. 3. wymieszaj krem z serka śmietankowego, cheddara, czosnku i ziół, następnie dopraw solą i pieprzem. 4. napełnij połówki papryczek kremem, pokrój ciasto francuskie w paski i luźno owiń nimi mumie. 5. roztrzep jajko i posmaruj nim paski ciasta francuskiego. 6. piecz przez 12 minut, aż ciasto francuskie będzie złociste. Udekoruj mumie cukrowymi oczami.

Przepis na maślane ciasteczka: paluchy czarownicy

Składniki: - niecałe 2,5 szklanki mąki pszennej - około 370 g, - 200 g masła - klasyczna kostka, - około 3/5 szklanki cukru pudru - 110 g, - 1 lekko czubata łyżka mąki ziemniaczanej - 15 g, - 1 małe jajko lub żółtko dużego jajka, - 1 łyżeczka proszku do pieczenia, - 1 łyżeczka ekstraktu migdałowego, - szczypta soli, - około 45 g migdałów blanszowanych lub zwykłych.

Pieczenie: 200 stopni, środkowa półka z opcją pieczenia góra/dół lub 185 stopni z termoobiegiem. Czas pieczenia: około 10-15 minut

Wykonanie: 1. w misce umieść razem: 370 gramów mąki pszennej, 110 gramów cukru pudru, 200 gramów zimnego masła pokrojonego na mniejsze kawałki, 1 małe jajko lub samo żółtko z dużego jajka, 1 lekko czubatą łyżkę mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 1 łyżeczkę ekstraktu migdałowego, szczyptę soli. Porada: skrobię ziemniaczaną można śmiało zamienić na tyle samo proszku budyniowego bez cukru albo też całkowicie pominąć i zamiast skrobi wsypać dodatkowe 15 gramów mąki pszennej. Ze skrobią ciasteczka wychodzą bardziej kruche. Jeśli zamienisz mąkę ziemniaczaną na zwykłą to paluchy po upieczeniu zachowają jeszcze ładniejszy kształt. 2. z podanych wyżej składników dość szybko wyrób ciasto i uformuj kulę. Zawiń ją w folię spożywczą i umieść w lodówce na minimum godzinę (po schłodzeniu ciasto będzie bardziej plastyczne). 3. blachę z wyposażenia piekarnika wyłóż arkuszem papieru do pieczenia. Nagrzej piekarnik do 180 stopni (termoobieg). 4. odcinaj lub odrywaj niewielkie kawałki ciasta. Każdą kulkę roluj dłonią na desce, na kształt wałeczka o długości około 10-12 cm i średnicy około 1,5-2 cm. Wałeczki mogą się trochę różnić długością i grubością. W dwóch miejscach każdego wałeczka wykonaj palcami lekkie wgłębienie, zaś pomiędzy wgłębieniami lekko natnij wszerz. Wybierz cieńszy koniec palca i tam wetknij po jednym migdale. Najpierw wciśnij orzecha w ciasto od góry, a potem lekko dosuń go do środka wałeczka. W taki sposób przygotuj wszystkie paluchy czarownicy. Blaszkę z gotowymi do pieczenia paluchami umieść na środkowej półce w nagrzanym piekarniku. Paluchy wiedźmy piecz około 10-15 minut, aż ładnie się zarumienią i urosną. 5. po przestudzeniu paluchy można dodatkowo „udekorować” przy "paznokciach" z migdałów np. dżemem wiśniowym lub truskawkowym albo gęstym syropem o czerwonym kolorze.