Pij ten napój rano, a waga będzie spadać w ekspresowym tempie. Efekty są zdumiewające

Czasami warto eksperymentować z różnymi dodatkami, choćby po to, aby znaleźć swoje ulubione połączenia smakowe. Dodawanie przypraw i innych składników do kawy to nie tylko sposób na urozmaicenie jej smaku, ale także na wzbogacenie jej o cenne składniki odżywcze .

Oto kilka dodatków, które warto wypróbować:

Masło lub olej kokosowy. Dodanie łyżeczki masła lub oleju kokosowego do kawy nada jej nie tylko kremowej konsystencji, ale także dostarczy cennych kwasów tłuszczowych, które mogą zwiększyć uczucie sytości i dostarczyć energii na dłużej. To idealne rozwiązanie dla osób na diecie ketogenicznej lub tych, którzy chcą uniknąć porannego spadku cukru.

Cynamon. Szczypta cynamonu nie tylko wzbogaci smak kawy, ale także może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi i obniżeniu poziomu cholesterolu. Dodatkowo, cynamon ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Kardamon. Ta aromatyczna przyprawa doda kawie orientalnego charakteru. Kardamon ma właściwości wspomagające trawienie, a także może działać pobudzająco i poprawiać nastrój.

Kakao. Dodanie łyżeczki kakao do kawy nie tylko nada jej czekoladowego smaku, ale także dostarczy przeciwutleniaczy i magnezu. Kakao może również pomóc w poprawie funkcji poznawczych i zwiększeniu poziomu serotoniny, hormonu szczęścia.

Sól. Może to brzmieć dziwnie, ale szczypta soli może zrównoważyć gorycz kawy i wydobyć jej naturalną słodycz. Dodatkowo, sól może pomóc w uzupełnieniu elektrolitów, co jest szczególnie ważne po treningu lub w upalne dni.

Ekstrakt waniliowy. Kilka kropel ekstraktu waniliowego doda kawie słodkiego aromatu i subtelnego smaku. Wanilia może także działać relaksująco i łagodzić stres.

Imbir. Dodanie startego imbiru do kawy to świetny sposób na rozgrzanie się w chłodne dni. Imbir ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwwymiotne. Może także pomóc w poprawie krążenia i wzmocnieniu odporności.

Kurkuma. Ta złota przyprawa nie tylko doda kawie pięknego koloru, ale także dostarczy kurkuminy, silnego przeciwutleniacza o działaniu przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym. Kurkuma może także pomóc w poprawie funkcji mózgu i zmniejszeniu ryzyka chorób serca.

Pamiętaj, jeśli cierpisz na przewlekłe schorzenia lub przyjmujesz na stałe leki, przed dodaniem jakichkolwiek nowych składników do swojej diety, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.