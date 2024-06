Słodycze dla wielu osób stanowią źródło przyjemności i słodkiej chwili w codziennym życiu. Różnorodność dostępnych na rynku słodyczy sprawia, że warto wiedzieć, które z nich są prawdziwymi bombami kalorycznymi, a które można spożywać bez większych wyrzutów sumienia. Przedstawiamy najbardziej i najmniej kaloryczne słodycze zaczynając od tych, które stanowią tzw. "mniejsze zło".

Lody – jeden z mniej kalorycznych słodyczy

Lody to jedne z najmniej kalorycznych słodyczy. W 100 gramach lodów mlecznych znajdują się 152 kcal, a w 100 gramach bakaliowych - 167 kcal. W 100 gramach sorbetu owocowego jest 145 kcal, a w lodach waniliowych – 139 kcal.

Batony – wiele zależy od ich rodzaju

Batony należą do popularnych słodyczy. Mają różnorodne nadzienie, np. orzechowe, śmietankowe, kokosowe czy mleczne. Niektóre z nich oblane są czekoladą, np. mleczną lub ciemną. Nic dziwnego, że kaloryczność zależy od konkretnego batonu. W przypadku batonów kaloryczność w 1 sztuce waha się zazwyczaj od ok. 127 kcal do 253 kcal. Bardziej kaloryczne jest natomiast chałwa – zawiera 516 kcal.

Ciasta – sernik, ciasto drożdżowe czy kruche?

Także ciasta różnią się kalorycznością w zależności od rodzaju. Jednym z najmniej kalorycznych jest ciasto drożdżowe ze śliwkami, które w 100 gramach zawiera 290 kcal. Nieco bardziej kaloryczny jest sernik (329 kcal na 100 g), babka piaskowa (341 kcal na 100 g) i placek drożdżowy z kruszonką (375 kcal na 100 g). Najwięcej kalorii ma ciasto kruche np. ze śliwkami. W tym przypadku kaloryczność wynosi 435 kcal na 100 g.

Ciastka i wafelki – niepozorne herbatniki w czekoladzie i torcik waflowy

W przypadku ciastek jest sporo zaskoczeń. W tym przypadku jednymi z najmniej kalorycznych są np. pączki (ok. 290 kcal/sztuka) i ptysie (346 kcal). Okazuje się bowiem, że niepozorne herbatniki w czekoladzie mają 489 kcal, a torcik waflowy – aż 538 kcal w 100 gramach! Wafle w czekoladzie mają zaś 553 kcal, a wafle nadziewane – 519 kcal.

Ile kalorii ma czekolada?

Czekolada, choć może mieć wiele pozytywnych skutków, jakich jak podniesienie poziomu serotoniny we krwi, okazuje się dość kaloryczna. Jedna tabliczka czekolady nadziewanej ma 450 kcal, a mlecznej – 549 kcal. Gorzka czekolada ma 554 kcal.