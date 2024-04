Chmiel zwyczajny – roślina o wielu cennych właściwościach

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) to wieloletnia roślina należąca do rodziny konopiowatych (Cannabaceae). Chmiel jest kojarzony przede wszystkim z przemysłem piwowarskim. Jednak ma on znacznie więcej zastosowań, w tym posiada wiele właściwości prozdrowotnych. Właściwości chmielu zwyczajnego znane już były starożytnym Grekom i Rzymianom, którzy to zajmowali się uprawą tej rośliny. Obecnie chmiel jest uprawiany głównie na skalę przemysłową. Możemy go jednak posadzić także w naszym ogrodzie lub spotkać jako dzikorosnący.

Roślina ta tworzy pnącza o długości około 8-10 metrów. Dlatego chmiel sadzi się przy podporach lub ogrodzeniach. Preferuje on gleby żyzne, dobrze przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Najlepsze podłoże dla chmielu ma odczyn obojętny lub lekko kwaśny. Lubi stanowiska słoneczne lub półcieniste. Kwiaty chmielu są barwy białej, żółtej lub zielonkawej. Chmiel to roślina dwupienna, więc jego kwiatostany żeńskie imęskie występują na osobnych roślinach. Okres kwitnienia chmielu przypada na czerwiec i w lipiec.

Pędy chmielu – najdroższe warzywo świata

Pędychmielu, które w naszym kraju traktowane są jako chwast, w wielu krajach Europy uznawane są za przysmak. Pędy, potocznie określane jako szparagichmielowe, mogą kosztować nawet w granicach 1000 euro za kilogram. Jedną z przyczyn tak wysokiej ceny jest trudność w ich zbieraniu. Zbiory pędów tej rośliny to spore wyzwanie, bowiem są one małe i trudno dostępne. Zatem trzeba zerwać ich bardzo dużo, aby uzbierać kilogram. Najdroższe są białe pędy, które wyrastają najwcześniej. Możemy je znaleźć już na przełomie zimy i wiosny. Tańsze, aczkolwiek nadal bardzo drogie i pożądane, są również zielone, dojrzalsze pędy rośliny. Oba rodzaje możemy znaleźć w naszym kraju, nie tylko na plantacjach czy w ogrodach - bowiem chmiel rośnie również dziko.

Jak smakują pędy chmielu? Otóż wrażenia mogą być różne zależnie od osoby, która ich próbuje. Młody chmiel w postaci pędów smakiem przypomina połączenie karczochów i szparagów.

Cenne właściwości chmielu

Chmiel uznawany jest za roślinę lecznicządzięki zawartości różnych związków. Wykazuje on działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwutleniające i antynowotworowe. Wspomaga również równowagę układu nerwowego, łagodzi nadpobudliwość i ułatwia zasypanie.

Herbata z chmielu korzystnie wpływa na układ pokarmowy, wspomaga jego pracę (w tym świetnie działa na niestrawność), przyspiesza metabolizm oraz ma korzystny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Chmiel działa również moczopędnie i wspomaga odtruwanie organizmu. Ponadto jego właściwości są wykorzystywane w kosmetologii – fitoestrogen (hormon roślinny) znajdujący się w ekstrakcie z chmielu opóźnia procesy starzenia.