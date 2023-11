Topinambur, znany również jako słonecznik bulwiasty, to roślina należąca do rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej, ale jest uprawiana na całym świecie. To roślina wieloletnia, która może osiągnąć wysokość do 3 metrów. Charakteryzuje się dużymi, żółtymi kwiatami, które przypominają słoneczniki. Częścią jadalną topinamburu są jego bulwy.

Dlaczego warto jeść topinambur?

Obfituje w inulinę - rodzaj błonnika, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą.

Inulina, której w topinamburze jest sporo, pomaga również w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, m.in. obniża poziom „złego cholesterolu” LDL.

Duża zawartość błonnika korzystnie wpływa na jelita, usprawnia trawienie i zapobiega zaparciom.

Znajdująca się w nim w dużej ilości witamina C wspiera odporność, zwalcza wolne rodniki, które są odpowiedzialne za starzenie się organizmu i rozwój nowotworów. Wspomaga też produkcję kolagenu, który jest niezbędny dla zdrowia skóry.

Potas, którego jest w topinamburze sporo, pomaga regulować ciśnienie krwi, co jest korzystne dla zdrowia serca.

Topinambur dostarcza też fosforu, który jest niezbędny dla mocnych kości i zębów.

Topinambur jest niskokaloryczny, więc pomaga osobom na diecie odchudzić się i utrzymać szczupłą sylwetkę.

3 pomysły na dania z topinamburem

Topinambur smakuje jak orzechy. Można go jeść na surowo, gotowanego, pieczonego lub smażonego.

Zupa krem z topinambura

Składniki: 500 g topinambura, cebula, 2 ząbki czosnku, litr bulionu warzywnego, sól, pieprz, śmietana do podania.

Przygotowanie: Topinambur obierz i pokrój w kostkę. Cebulę i czosnek posiekaj i zeszklij na patelni. Dodaj topinambur i smaż przez kilka minut. Następnie dodaj bulion, dopraw solą i pieprzem i gotuj do miękkości topinambura. Zupę zmiksuj na gładki krem i podawaj ze śmietaną.

2. Pieczone bulwy topinambura

Składniki: 500 g topinambura, 2 łyżki oliwy, sól, pieprz, zioła prowansalskie.

Przygotowanie: Topinambur obierz, pokrój w kostkę, polej oliwą, posyp solą, pieprzem i ziołami. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 30 minut, do momentu aż będą złote i chrupiące.

3. Sałatka z topinambura

Składniki: 2 topinambury, garść rukoli, pomarańcza, garść orzechów włoskich, oliwa, sól, pieprz.

Przygotowanie: Topinambur obierz i pokrój w cienkie plasterki. Pomarańczę obierz i pokrój na kawałki. Orzechy włoskie posiekaj. Wszystkie składniki wymieszaj, dodaj rukolę, skrop oliwą, dopraw solą i pieprzem. Sałatka gotowa do podania.

Komu topinambur może nie służyć?

Topinambur jest generalnie bezpieczny dla większości z nas, ale - jak każda żywność - może powodować pewne skutki uboczne u niektórych osób. Warto mieć na uwadze, że topinambur może wywołać: