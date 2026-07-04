Smak lata zamknięty w słoiku. Jednym słowem kiszone ogórki. To świetny dodatek do obiadowych dań, surówek, kanapek i jedna z obowiązkowych przystawek podczas przyjęć. Kiszone ogórki a także woda, która zostaje z ich kiszenia dla wielu osób jest idealnym wspomagaczem odporności oraz sposobem na prawidłową pracę jelit.
Ogórki kiszone chrupiące i jędrne. Wystarczy ten jeden trik
Najlepsze kiszone ogórki to te jędrne i chrupiące. Niestety zdarza się, że są puste w środku i łapą gorycz. Co zrobić, by wyszły idealnie? Wystarczy kilka prostych zasad, by zawsze wyszły smaczne i jędrne.
Pierwsza bardzo ważna zasada to wybór odpowiedniej odmiany ogórków. Druga to dobrze dobrane proporcje zalewy. Jedna ze znanych kucharek - siostra Anastazja uważa, że najlepsze do kiszenia odmiany ogórków to Julian, Botus, Octopus lub Andrus. To właśnie one poddane kiszeniu będą jędrne i twarde.
Idealna zalewa do ogórków kiszonych. Ile soli na litr wody?
Warto pamiętać również o odpowiednich proporcjach zalewy. Na 1 litr wody dobrze jest dać jedną łyżkę soli kuchennej. Tak dobrane proporcje tych dwóch składników sprawią, że w tej zalewie ogórki odpowiednio się ukiszą.
Ogórki kiszone nie będą puste i gorzkie. Zrób to po zakręceniu słoików
Warto pamiętać o jeszcze jednej prostej zasadzie. Ogórki kiszone będą twarde, chrupiące i smaczne, jeśli po zakręceniu słoików przez pierwsze 3 a nawet 4 dni potrzymamy je w temperaturze pokojowej. To sprawi, że proces fermentacji ruszy. Słoiki z ogórkami kiszonymi wstawione od razu do piwnicy czy spiżarni mogą zmarznąć i nie zacząć się kisić.
Przeniesione po kilku dniach do chłodnego miejsca już po 2 albo 3 tygodniach będą dobrze ukiszone. Słoiki najlepiej otwierać dopiero po miesiącu od wstawienia ich do spiżarni czy piwnicy.
Tak przygotowane bez problemu wytrzymają całą zimę a dobre do zjedzenia będą również wiosną. Oto sprawdzony przepis na kiszone ogórki.
Ogórki kiszone - składniki
- 1 kg ogórków gruntowych
- po 2 ząbki czosnku do słoika
- po 3-4 plasterki chrzanu do słoika
- po 2 gałązki kopru do słoika
- po pół łyżeczki gorczycy
Zalewa:
- 1 litr wody
- 1 kopiasta łyżka soli
- 1 płaska łyżeczka cukru
Ogórki kiszone - przygotowanie
- Umyj i osusz ogórki. Jeśli to konieczne, odetnij końcówki. Do wyparzonych słoików, które są suche i dobrze wyczyszczone, włóż gałązkę koperku. Ogórki wkładaj ciasno pionowo lub poziomo, aby dobrze się zmieściły i nie wypływały. Wrzuć teraz czosnek, chrzan, gorczycę. Przykryj koperkiem z wierzchu.
- Do garnka wlej 1 litr wody, wsyp kopiastą łyżkę soli i płaską łyżeczkę cukru. Podgrzewaj mieszając, aż sól i cukier całkowicie się rozpuszczą. Doprowadź do zagotowania, następnie odstaw na kilka minut, aby lekko przestygła (nie lej wrzątku).
- Zalej ogórki kiszone w słoikach, aby całkowicie były przykryte. Od razu zakręć słoiki mocno wyparzonymi nakrętkami. Postaw do góry dnem na 24 godziny, przykryj ściereczką. Po tym czasie odwróć i sprawdź, czy pokrywki są wciągnięte.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.