Malina to królowa lata. Jej owoce smakują najlepiej właśnie o tej porze roku. Maliny podobnie jak borówki warto wykorzystać do przygotowania smacznych i lekkich deserów oraz ciast.
Ciasto z malinami bez pieczenia, które zawsze wychodzi
To ciasto z malinami jest proste do przygotowania. Robi się je bez pieczenia, dlatego poradzi sobie z nim także ten, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z wypiekami. Nie trzeba się obawiać, więc, że wyjdzie nam zakalec, ciasto się nie upiecze albo opadnie.
Ciasto bez pieczenia, na które proponujemy przepis, to biszkoptowe warstwy i kremowa masa o smaku wanilii oraz malin. Nie jest za słodkie ani też za kwaśne czy mało wyraziste w smaku. Jak je zrobić? Oto przepis.
Ciasto z malinami bez pieczenia
Składniki:
- 200-300 g podłużnych biszkoptów,
- 200 ml mleka,
- 2 łyżki likieru malinowego (opcjonalnie),
- 500 g serka mascarpone,
- 250 ml śmietanki kremówki,
- 3-4 łyżki cukru pudru,
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
- 600-700 g świeżych malin,
- wiórki czekolady,
- kilka listków świeżej mięty.
Przygotowanie:
- Mleko podgrzej i połącz z likierem. Możesz opcjonalnie sięgnąć także po syrop malinowy. W dużej misce umieść schłodzone mascarpone oraz śmietankę kremówkę, cukier puder i ekstrakt waniliowy. Miksuj na średnich obrotach, aż uzyskasz gęsty, puszysty krem. Uważaj, aby nie przebić.
- Do masy dorzuć kilka malin i wymieszaj, aby wkomponowały się w masę. Mogą się rozgnieść. Ilość dopasuj do swoich preferencji. Przygotuj formę lub żaroodporne naczynie o wymiarach ok. 20 × 25 cm.
- Krótko zanurzaj biszkopty w mleku i układaj je ciasno na dnie formy, tworząc pierwszą warstwę. Na ułożonych biszkoptach rozsmaruj równomiernie 1/3 przygotowanego kremu. Na kremie równomiernie rozłóż maliny.
- Ułóż kolejną warstwę nasączonych biszkoptów. Znów dodaj 1/3 kremu i maliny.
- Ułóż ostatnią warstwę nasączonych biszkoptów. Na biszkoptach rozsmaruj pozostały krem, tworząc wierzch ciasta. Możesz zrobić fantazyjne fale lub równe wykończenie.
- Przykryj formę folią spożywczą i wstaw ciasto do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Dzięki temu biszkopty zamienią się w miękki spód, a ciasto przejdzie smakiem.
- Przed podaniem udekoruj wierzch ciasta bez pieczenia świeżymi malinami. Możesz dodać kilka listków mięty dla koloru i aromatu oraz posypać startą czekoladą.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.