Dziennik.pl logo

Ciasto z malinami bez pieczenia. Letni i pyszny hit

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:41
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Raspberry,Tiramisu,Cake,,Layered,No,Bake,Dessert,With,Biscuits,,Cream
Ciasto z malinami bez pieczenia. Letni i pyszny hit/Shutterstock
Maliny to owoce, które latem smakują najlepiej. Warto wykorzystać je do przygotowania słodkich letnich deserów i ciast. To ciasto bez pieczenia jest naprawdę proste w wykonaniu, ale bardzo efektowne. Słodkość przełamuje właśnie kwaśny smak malin.

Malina to królowa lata. Jej owoce smakują najlepiej właśnie o tej porze roku. Maliny podobnie jak borówki warto wykorzystać do przygotowania smacznych i lekkich deserów oraz ciast.

Ciasto z malinami bez pieczenia, które zawsze wychodzi

To ciasto z malinami jest proste do przygotowania. Robi się je bez pieczenia, dlatego poradzi sobie z nim także ten, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z wypiekami. Nie trzeba się obawiać, więc, że wyjdzie nam zakalec, ciasto się nie upiecze albo opadnie.

Białe brownie z owocami sezonowymi. Przepis na bardzo szybkie ciasto
Białe brownie z owocami sezonowymi. Przepis na bardzo szybkie ciasto

Ciasto bez pieczenia, na które proponujemy przepis, to biszkoptowe warstwy i kremowa masa o smaku wanilii oraz malin. Nie jest za słodkie ani też za kwaśne czy mało wyraziste w smaku. Jak je zrobić? Oto przepis.

Ciasto z malinami bez pieczenia

Składniki:

  • 200-300 g podłużnych biszkoptów,
  • 200 ml mleka,
  • 2 łyżki likieru malinowego (opcjonalnie),
  • 500 g serka mascarpone,
  • 250 ml śmietanki kremówki,
  • 3-4 łyżki cukru pudru,
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
  • 600-700 g świeżych malin,
  • wiórki czekolady,
  • kilka listków świeżej mięty.

Przygotowanie:

  1. Mleko podgrzej i połącz z likierem. Możesz opcjonalnie sięgnąć także po syrop malinowy. W dużej misce umieść schłodzone mascarpone oraz śmietankę kremówkę, cukier puder i ekstrakt waniliowy. Miksuj na średnich obrotach, aż uzyskasz gęsty, puszysty krem. Uważaj, aby nie przebić.
  2. Do masy dorzuć kilka malin i wymieszaj, aby wkomponowały się w masę. Mogą się rozgnieść. Ilość dopasuj do swoich preferencji. Przygotuj formę lub żaroodporne naczynie o wymiarach ok. 20 × 25 cm.
  3. Krótko zanurzaj biszkopty w mleku i układaj je ciasno na dnie formy, tworząc pierwszą warstwę. Na ułożonych biszkoptach rozsmaruj równomiernie 1/3 przygotowanego kremu. Na kremie równomiernie rozłóż maliny.
  4. Ułóż kolejną warstwę nasączonych biszkoptów. Znów dodaj 1/3 kremu i maliny.
  5. Ułóż ostatnią warstwę nasączonych biszkoptów. Na biszkoptach rozsmaruj pozostały krem, tworząc wierzch ciasta. Możesz zrobić fantazyjne fale lub równe wykończenie.
  6. Przykryj formę folią spożywczą i wstaw ciasto do lodówki na minimum 4 godziny, a najlepiej na całą noc. Dzięki temu biszkopty zamienią się w miękki spód, a ciasto przejdzie smakiem.
  7. Przed podaniem udekoruj wierzch ciasta bez pieczenia świeżymi malinami. Możesz dodać kilka listków mięty dla koloru i aromatu oraz posypać startą czekoladą.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisciastociasto bez pieczeniaciasto z owocami
Powiązane
Homemade,Organic,Traditional,Rhubarb,Pie,On,Wooden,Rustic,Table
Ciasto z rabarbarem siostry Anastazji. Ten składnik wzbogaci jego smak
Easter,Cake,With,Glaze,And,Raisins.,Selective,Focus,With,Shallow
Cytrynowa babka z mascarpone. Ta od Ewy Wachowicz zachwyca cytrusową nutą
Glass,Of,Fresh,Milk,Tea,Wit,Ice,Beside,Plate,Of
Placki z kefirem i borówkami. Jakub Kuroń robi je w ten sposób
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCytat dnia. Andrzej Morozowski. "Tak naprawdę najtrudniejsze są te rozmowy, które..." »
Zobacz
|
lekcja historii z okazji 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Petycja o zmianę hymnu trafiła do prezydenta. Prof. Nałęcz ostro: Pomysł uważam za absurdalny
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda odleciała z ceną i stylem. Kosztuje znacznie mniej niż rywale
Renault Captur Eco-G 120
1400 km zasięgu, a pełny bak kosztuje 128 zł. Nowy SUV jeździ półdarmo
Nowa Cupra Raval
Polacy kupują 667 aut dziennie. Koncern nokautuje cenniki rywali. Oto nowe auto za mniej niż 100 tys. zł
Wałerij Załużny, Załużny
Wałerij Załużny: "Nigdy do NATO nie wstąpimy". Generał wskazał skuteczniejszy sojusz
Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie
Quiz o czasach PRL. Młodzi nie mają szans na więcej niż 5/10. Starsi muszą uważać na 8 pytanie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj