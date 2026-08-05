Malina to królowa lata. Jej owoce smakują najlepiej właśnie o tej porze roku. Maliny podobnie jak borówki warto wykorzystać do przygotowania smacznych i lekkich deserów oraz ciast.

Ciasto z malinami bez pieczenia, które zawsze wychodzi

To ciasto z malinami jest proste do przygotowania. Robi się je bez pieczenia, dlatego poradzi sobie z nim także ten, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z wypiekami. Nie trzeba się obawiać, więc, że wyjdzie nam zakalec, ciasto się nie upiecze albo opadnie.

Ciasto bez pieczenia, na które proponujemy przepis, to biszkoptowe warstwy i kremowa masa o smaku wanilii oraz malin. Nie jest za słodkie ani też za kwaśne czy mało wyraziste w smaku. Jak je zrobić? Oto przepis.

Ciasto z malinami bez pieczenia

Składniki:

200-300 g podłużnych biszkoptów,

200 ml mleka,

2 łyżki likieru malinowego (opcjonalnie),

500 g serka mascarpone,

250 ml śmietanki kremówki,

3-4 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

600-700 g świeżych malin,

wiórki czekolady,

kilka listków świeżej mięty.

Przygotowanie: