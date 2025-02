Faworki na tłusty czwartek

Faworki, nazywane też chrustem, to kruche i chrupiące ciastka, które tradycyjnie je się w tłusty czwartek. Kojarzone są końcem karnawału, czyli ostatnią okazją do biesiadowania przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. W tłusty czwartek faworki tradycyjnie pojawiają się na polskich stołach obok pączków. Choć nieco mniej popularne, również mają szerokie grono wielbicieli. Idealne faworki są delikatne, słodkie i kruche. To alternatywa dla pączków, która jest znacznie łatwiejsza w przygotowaniu. Dlatego wiele osób decyduje się, by samemu zrobić faworki na tłusty czwartek.

Składniki na faworki

Faworki przygotowuje się z kilku podstawowych składników, które większość z nas ma w domu. Potrzebna jest mąka pszenna typu 450, która stanowi bazę do idealnego ciasta na kruche faworki. Do tego potrzebne są jaja, cukier, sól, odrobina spirytusu oraz kwaśna śmietana, to jej dodatek sprawia, że faworki wychodzą idealnie chrupiące.

Składniki na faworki - lista:

2 szklanki mąki,

4 żółtka jaj,

1 łyżeczka cukru,

1 łyżka spirytusu,

250 gramów kwaśnej śmietany,

szczypta soli,

smalec (do smażenia faworków,

cukier puder (do dekoracji).

Jak zrobić faworki? Przepis

Przepis na faworki jest banalnie prosty. Należy rozpocząć od przesiania mąki, a następnie dodać do niej żółtka jaj, cukier, spirytus oraz szczyptę soli. Następnie należy rozpocząć wyrabianie ciasta. Trzeba to robić powoli i starannie. Kolejny krok to stopniowe dodawanie śmietany. Konsystencja ciasta na faworki powinna być elastyczna i gładka. Tak przygotowane ciasto trzeba odłożyć na pół godziny w chłodne miejsce, by odpoczęło.

Następnie ciasto należy rozwałkować i pokroić na prostokątne paski. W środku każdego prostokąta robimy nacięcie, by móc przepleść jeden z końców ciasta, formując charakterystyczny kształt faworków. Tak przygotowane ciasto jest gotowe do smażenia.

Jak smażyć faworki?

Smażenie faworków powinno odbywać się na smalcu. Tłuszcz rozgrzewamy do temperatur 180 stopni Celsjusza, a następnie wrzucamy do niego faworki na około 30 sekund z każdej strony. Ciastka powinny nabrać złotego koloru. Usmażone faworki należy odłożyć na ręcznik papierowy, by obciekły z tłuszczu. Gdy usmażone faworki ostygną, posypujemy je cukrem pudrem.