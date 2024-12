Kawa z cynamonem i imbirem - właściwości

Kawa z cynamonem i imbirem ma szereg właściwości korzystnych dla zdrowia. Nie tylko świetnie rozgrzewa, ale przede wszystkim - dzięki zawartej w kawie kofeinie - poprawia koncentrację, dodaje energii i pobudza do działania. Dodatek rozgrzewających przypraw - cynamonu i imbiru - potęguje właściwości przyspieszające tempo przemiany materii, a w konsekwencji - spalanie tkanki tłuszczowej.

Sama kawa korzystnie wpływa na proces trawienia, poprawia perystaltykę jelit oraz zapobiega zaparciom. Z kolei imbir pozwala na dłużej zachować uczucie sytości, dzięki czemu rzadziej będziemy podjadać między posiłkami. Cynamon słynie nie tylko z właściwości poprawiających metabolizm, lecz przypisuje się mu również działanie obniżające poziom cukru we krwi oraz tzw. "złego" cholesterolu.

Przepis na kawę z cynamonem i imbirem

Kawa z cynamonem i imbirem to rozgrzewający napój, który dobrze sprawdzi się zarówno na początek dnia, jak i w czasie popołudniowej przerwy. Jeśli chcemy spożywać go w celu przyspieszenia metabolizmu i wspomagania odchudzania, nie dodawajmy do niego cukru ani mleka (szczególnie słodzonego). Lepiej zrezygnować z kawy rozpuszczalnej, zdecydowanie lepszym wyborem będzie przygotowanie kawy z ekspresu lub parzonej.

Do przygotowania kawy z cynamonem i imbirem potrzebne są:

filiżanka czarnej kawy (z ekspresu lub parzonej),

¼ łyżeczki suszonego imbiru,

szczypta cynamonu.

Do świeżo zaparzonej kawy dodaj przyprawy. Ich ilość możesz regulować zgodnie z własnymi preferencjami smakowymi. Wymieszaj. Pij na ciepło, aby zachować rozgrzewające właściwości napoju.

Kawa z cynamonem i imbirem - przeciwwskazania

Kawa nie jest wskazana dla osób wrażliwych na kofeinę. Nie zaleca się spożywania kawy kobietom w ciąży i okresie karmienia. Imbir nie powinien być spożywany przez osoby, które zmagają się ze zgagą, refluksem, wrzodami żołądka i kamicą żółciową. Jeśli masz wątpliwości, czy kawa z cynamonem i imbirem, będzie odpowiednia dla ciebie, zasięgnij porady dietetyka lub lekarza.