Irena Santor znana jest z takich przebojów jak "Już nie ma dzikich plaż", "Kawiarenki czy "Tych lat nie odda nikt". Okazuje się, że "pierwsza dama polskiej piosenki" prywatnie jest wielką smakoszką jednego dania.

To ulubione danie Ireny Santor. Wielu, by go nie tknęło

Ta potrawa cieszyła się wiele lat temu ogromną popularnością w Polsce. Choć dziś wiele osób, by jej nawet nie tknęło, dla niektórych bywa przysmakiem nie do podrobienia. O czym mowa? O móżdżku wieprzowym. Dla Ireny Santor i wielu osób jej pokolenia był to prawdziwy rarytas. Do dziś wywołuje nostalgię za minionymi czasami a w niektórych wykwintnych restauracjach wciąż jest serwowany.

Irena Santor szczególnie lubiła ten podawany w bydgoskim hotelu. Jezu… Jakie to było dobre! [...] Tego się podobno teraz nie je. Nie wiecie w ogóle, co to jest?! Rarytas! -mówiła w jednym z wywiadów.

Jak przygotować móżdżek? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

500 g móżdżku wieprzowego

1 cebula

2 jajka

3 łyżki oleju

1 łyżka octu

sól, pieprz

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Przygotowanie móżdżku: Mózg umyj dokładnie, oczyszczając go z błon. Blanszowanie: Zagotuj wodę z solą i octem. Wrzuć móżdżek i gotuj przez około 5 minut. Dzięki temu stanie się bardziej delikatny. Szklenie cebuli: Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na oleju. Smażenie móżdżku: Pokrój móżdżek na mniejsze kawałki i dodaj do zeszklonej cebuli. Smaż przez kilka minut. Dodatek jajek: Wbij jajka na patelnię i delikatnie mieszaj, aż się zetną. Doprawienie: Dopraw solą, pieprzem i posyp posiekaną natką pietruszki.

