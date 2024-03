W rankingu ulubionych wielkanocnych ciast na 2024 rok, babka zajmuje drugie miejsce, tuż za sernikiem, a podium zamyka mazurek.

Wielkanoc 2024. Świąteczne zwyczaje

Aż 97,4 proc. Polaków serwuje cista na Wielkanoc. Co więcej, 53,9 proc. respondentów deklaruje, że na ich świątecznym stole pojawia się co najmniej 3 ciasta. W tym roku większość osób planuje zachować tę samą ilość ciast, co w poprzednich latach. 73,4 proc. badanych uważa, że ilość ciast będzie taka sama jak w roku ubiegłym.

Samodzielne pieczenie jest popularne – aż 41,8 proc. Polaków przygotowuje ciasta w domu. Prawie 30 proc. osób piecze i dodatkowo kupuje, a 21,6 proc. polega wyłącznie na ciastach zakupionych w cukierniach lub sklepach.

Województwo Małopolskie wyróżnia się największą liczbą osób, które pieką ciasta samodzielnie – 52,2 proc. mieszkańców tego regionu. Województwa lubuskie (51,9 proc.) i warmińsko-mazurskie (50proc.) również są w czołówce. Natomiast w województwie mazowieckim tylko 35,9 proc. badanych deklaruje samodzielne pieczenie.

Mężczyźni też pieką

Nie tylko kobiety zajmują się wypiekami – aż 60,6 proc. ankietowanych mężczyzn przygotowuje ciasta na Wielkanoc.

Warto również wspomnieć o ciastach wegańskich. 15,1 proc. respondentów planuje przygotować wypieki wyłącznie na bazie produktów roślinnych. Najwięcej osób zadeklarowało to w grupie wiekowej 30-49 lat (22,8 proc.). Na co piątym polskim stole wielkanocnym znajdzie się przynajmniej jedno ciasto bez masła, jaj czy mleka.

