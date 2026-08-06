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Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron po włosku - cieciorka, pomidorki, bazylia

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:05
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makaron
Makaron po włosku - cieciorka i pomidorki/Shutterstock
Letnie upały sprawiają, że mamy ochotę na dania lekkie i świeże. Powinny być jednocześnie odżywcze. Na czwartkowy obiad proponujemy obiad makaron z cieciorką i pomidorami. Idealne danie na dzień, kiedy upał leje się z nieba. To przepis przywieziony prosto z Włoch.

To danie z ulubionej przez polskich turystów słonecznej Apulii. W oryginale używa się charakterystycznego, regionalnego makaronu orecchiette. My użyjemy po prostu któregoś krótkiego makaronu. Choć orecchiette można dostać w niektórych supermarketach.

Smaczny obiad dla rodziny

To danie przygotujemy dosłownie w kilka chwil. Użyjemy cieciorki z puszki, pomidorków czerwonych i żółtych i dobrej oliwy. Tylko tyle i aż tyle. Białka dostarczy nam cieciorka. W 100 gramach suchego ziarna cieciorki jest około 19 gramów białka - w 100 gramach ugotowanej cieciorki znajduje się około 8–9 gramów białka.100 g ugotowanych ziaren ma ok. 164 kcal i niski indeks glikemiczny (IG 28). Do makaronu wrzucimy surowe pomidorki - dostarczą witamin i błonnika.

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Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron po włosku - cieciorka, pomidorki, bazylia

Składniki

  • 300 g ulubionego, krótkiego makaronu
  • 16 małych pomidorków
  • 200 g ugotowanej cieciorki
  • ząbek czosnku
  • oliwa z oliwek
  • garść świeżych listków bazylii
  • sól

Przygotowanie

Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Pomidorki myjemy i osuszamy, potem kroimy na pół. Odcedzamy cieciorką. Miksujemy połowę cieciorki z czosnkiem, łyżką liści bazylii, łyżką oliwy i chochelką wody spod gotowania makaronu. Na dużej patelni rozgrzewamy trzy łyżki oliwy i wrzucamy pomidorki - chcemy je zagrzać. Gdy zaczną się podsmażać, solimy je. Odcedzamy makaron i wrzucamy na patelnię z pomidorkami, dodajemy krem z cieciorki, całą cieciorką, mieszamy. Podgrzewamy chwilę. Podajemy makaron z cieciorką i pomidorkami posypany bazylią. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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