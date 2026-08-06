Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron po włosku - cieciorka, pomidorki, bazylia

To danie z ulubionej przez polskich turystów słonecznej Apulii. W oryginale używa się charakterystycznego, regionalnego makaronu orecchiette. My użyjemy po prostu któregoś krótkiego makaronu. Choć orecchiette można dostać w niektórych supermarketach.

Smaczny obiad dla rodziny

To danie przygotujemy dosłownie w kilka chwil. Użyjemy cieciorki z puszki, pomidorków czerwonych i żółtych i dobrej oliwy. Tylko tyle i aż tyle. Białka dostarczy nam cieciorka. W 100 gramach suchego ziarna cieciorki jest około 19 gramów białka - w 100 gramach ugotowanej cieciorki znajduje się około 8–9 gramów białka.100 g ugotowanych ziaren ma ok. 164 kcal i niski indeks glikemiczny (IG 28). Do makaronu wrzucimy surowe pomidorki - dostarczą witamin i błonnika.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron po włosku - cieciorka, pomidorki, bazylia

Składniki

300 g ulubionego, krótkiego makaronu

16 małych pomidorków

200 g ugotowanej cieciorki

ząbek czosnku

oliwa z oliwek

garść świeżych listków bazylii

sól

Przygotowanie

Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Pomidorki myjemy i osuszamy, potem kroimy na pół. Odcedzamy cieciorką. Miksujemy połowę cieciorki z czosnkiem, łyżką liści bazylii, łyżką oliwy i chochelką wody spod gotowania makaronu. Na dużej patelni rozgrzewamy trzy łyżki oliwy i wrzucamy pomidorki - chcemy je zagrzać. Gdy zaczną się podsmażać, solimy je. Odcedzamy makaron i wrzucamy na patelnię z pomidorkami, dodajemy krem z cieciorki, całą cieciorką, mieszamy. Podgrzewamy chwilę. Podajemy makaron z cieciorką i pomidorkami posypany bazylią. Smacznego!