Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Wątróbka drobiowa z cukinią i cebulką

Wątróbka drobiowa to idealna propozycja na szybki i smakowity obiad. W tej wersji wątróbkę z patelni zjedzą nawet ci, którzy twierdzą, że za nią nie przepadają. Dwa proste triki i będziemy mieć danie jak z restauracji.

Smaczny obiad dla rodziny

Przepis na miękką i soczystą wątróbkę drobiową z cukinią jest bardzo łatwy i szybki. Obiad można przygotować w 20 minut. Wątróbkę będziemy robić tyle czasu, ile gotują się ziemniaki. Do ogórki małosolne i mamy obiad szybki, tani, pełen witamin i składników odżywczych.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - wątróbka drobiowa z cukinią i cebulką

500 g wątróbki drobiowej

2 nieduże cukinie

pęczek cebulki dymki

2 łyżki mąki

olej do smażenia

garść listków świeżej szałwii

sól, pieprz

Przygotowanie

Oczyszczoną i umytą wątróbkę osuszamy ręcznikiem papierowym. Wątróbkę oprószamy mąką. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy na nim wątróbkę z każdej strony po około 4 minuty. Na drugiej patelni rozgrzewamy olej i smażyć na nim pokrojoną w cienkie talarki cukinię z posiekaną dymką - białe części. Dusimy, aż warzywa zmiękną. Posypujemy mielonym pieprzem. Do cukinii z cebulką dodajemy usmażoną wątróbkę. Teraz danie solimy. Mieszamy i smażymy jeszcze kilka chwil. Wątróbka z cukinią i cebulką gotowa. Smacznego!