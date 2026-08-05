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Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Wątróbka drobiowa z cukinią i cebulką

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:18
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wąróbka
Wątróbka z cukinią to pyszna propozycja obiadowa/Shutterstock
Na środowy obiad proponujemy danie jednocześnie proste i wykwintne. Wątróbka z patelni może zmienić się w potrawę elegancką dzięki dodatkowi warzyw. Chodzi o cukinię. Smak wątróbki podkręci też świeża szałwia i idealnie podduszona, młoda i słodka cebulka. To danie, które przygotujemy w kilka chwil.

Wątróbka drobiowa to idealna propozycja na szybki i smakowity obiad. W tej wersji wątróbkę z patelni zjedzą nawet ci, którzy twierdzą, że za nią nie przepadają. Dwa proste triki i będziemy mieć danie jak z restauracji.

Smaczny obiad dla rodziny

Przepis na miękką i soczystą wątróbkę drobiową z cukinią jest bardzo łatwy i szybki. Obiad można przygotować w 20 minut. Wątróbkę będziemy robić tyle czasu, ile gotują się ziemniaki. Do ogórki małosolne i mamy obiad szybki, tani, pełen witamin i składników odżywczych.

Ta pasta pachnie jak włoskie wakacje. Jest napakowana białkiem i smakuje bosko
Ta pasta pachnie jak włoskie wakacje. Jest napakowana białkiem i smakuje bosko

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - wątróbka drobiowa z cukinią i cebulką

  • 500 g wątróbki drobiowej
  • 2 nieduże cukinie
  • pęczek cebulki dymki
  • 2 łyżki mąki
  • olej do smażenia
  • garść listków świeżej szałwii
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Oczyszczoną i umytą wątróbkę osuszamy ręcznikiem papierowym. Wątróbkę oprószamy mąką. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy na nim wątróbkę z każdej strony po około 4 minuty. Na drugiej patelni rozgrzewamy olej i smażyć na nim pokrojoną w cienkie talarki cukinię z posiekaną dymką - białe części. Dusimy, aż warzywa zmiękną. Posypujemy mielonym pieprzem. Do cukinii z cebulką dodajemy usmażoną wątróbkę. Teraz danie solimy. Mieszamy i smażymy jeszcze kilka chwil. Wątróbka z cukinią i cebulką gotowa. Smacznego!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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