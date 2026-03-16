Idealny sernik bez pieczenia

Sernik gotowany smakuje niemal identycznie jak klasyczny sernik pieczony, ale jego przygotowanie opiera się na kontrolowanym podgrzewaniu masy na kuchence - proces przypomina przyrządzanie domowego budyniu.

Składniki

1 kg twarogu (mielonego)

400 g herbatników (do przełożenia)

200 g masła

200 g cukru

4 jajka

40 g budyniu waniliowego (proszek)

200 ml mleka

5 g cukru waniliowego

Do dekoracji: 10 g kakao, 20 g wiórków czekoladowych

Jak przygotować sernik?

Aby masa była idealnie gładka i aksamitna, należy pamiętać o dwóch kwestiach:

Niska temperatura : Masę podgrzewamy na małym ogniu. Nie wolno doprowadzić jej do gwałtownego wrzenia, aby jajka i ser się nie zważyły.

: Masę podgrzewamy na małym ogniu. Nie wolno doprowadzić jej do gwałtownego wrzenia, aby jajka i ser się nie zważyły. Cierpliwe mieszanie: Systematyczne mieszanie zapobiega powstawaniu grudek i przypalaniu się spodu.

W dużym garnku rozpuść masło na małym ogniu. Dodaj cukier oraz cukier waniliowy, mieszając do czasu, aż składniki się połączą. Do ciepłego tłuszczu dodaj zmielony twaróg oraz jajka. Całość energicznie wymieszaj, aż uzyskasz jednolitą, gładką teksturę. W osobnym naczyniu wymieszaj zimne mleko z proszkiem budyniowym. Taką mieszankę wlej powoli do garnka z masą serową, cały czas mieszając. Podgrzewaj masę na małym ogniu. Zauważysz, że stopniowo gęstnieje i nabiera konsystencji ciężkiego budyniu. Gdy masa wyraźnie "stężeje" pod wpływem temperatury, zdejmij garnek z ognia.

Dno formy wyłóż warstwą herbatników. Wylej na nie część gorącej masy, przykryj kolejną warstwą ciastek i powtarzaj proces do wyczerpania składników (ostatnią warstwą powinna być masa serowa). Wyrównaj wierzch i opcjonalnie posyp kakao lub wiórkami czekoladowymi. Po wystygnięciu wstaw deser do lodówki na kilka godzin (najlepiej na całą noc). W tym czasie sernik ostatecznie stężeje i nabierze odpowiedniej struktury.