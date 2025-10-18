Quiz, że palce lizać. Znasz się na polskich deserach?
dzisiaj, 33 minuty temu
Polacy nie różnią się od reszty świata w uwielbieniu słodkości. Wielu z nas nie wyobraża sobie obiadu niezakończonego deserem. Niekiedy zresztą to właśnie tradycyjnie rozumiany deser jest dla nas głównym posiłkiem dnia. W końcu desery to nie tylko ciasta i wyroby cukiernicze. Co wiesz o polskich deserach? Sprawdź się w quizie kulinarnym!
