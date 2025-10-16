Quiz z polskich ciast. Tylko przy komplecie punktów ci się upiecze
dzisiaj, 47 minut temu
Czy wiesz, że w zeszłym roku w prestiżowym rankingu TasteAtlas szarlotka została wybrana najlepszym ciastem na świecie? Ale Polska słynie też z innych pysznych wypieków. Znasz je wszystkie? Jeśli pieczesz – na pewno. Jeśli tylko uwielbiasz je jeść – to również prawdopodobne. Smacznego quizu!
