Konopie siewne (Cannabis sativa L. var. sativa) bywają mylone z konopiami indyjskimi (Cannabis sativa L. var. Indica), które wykazują właściwości halucynogenne. W porównaniu z konopiami indyjskimi zawierają niewiele składnika psychoaktywnego THC (tetrahydrokannabinol), bo jedynie 0,2 proc., w porównani do indyjskich, które mają nawet do 30 proc. THC.

Czy warto jeść nasiona konopi?

Nasiona konopi siewnych są bardzo pożywne i mogą przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Są bogatym źródłem pełnowartościowego białka o wysokiej strawności, błonnika i zdrowych tłuszczów, takich jak omega-3 i omega-6. Mają więc silne właściwości przeciwzapalne. Ponadto, zawierają wiele ważnych witamin i minerałów, takich jak witamina E, magnez, fosfor, potas, sód, żelazo, cynk, siarka i wapń.

Nasiona konopi są również dobrym źródłem antyoksydantów i mogą pomóc w walce z wolnymi rodnikami w organizmie, odpowiadającymi za proces starzenia się i rozwój nowotworów. Mogą również wspomóc prawidłową pracę układu pokarmowego i serca, jak również sprzyjają utrzymaniu dobrej kondycji skóry. Olej z konopi stosowany doustnie wspiera leczenie atopowego zapalenia skóry i trądziku.

Co ciekawe, olej z konopi jest wykorzystywany również w kosmetyce. Dzięki zawartości witaminy E i właściwości pochłaniania Surowe.UV jest składnikiem kremów do opalania.

Jak jeść nasiona konopi?

Surowe. Można jeść nasiona konopi na surowo jako zdrową przekąskę.

Można jeść nasiona konopi na surowo jako zdrową przekąskę. Dodatek do potraw. Można dodać nasiona konopi do jogurtów, płatków śniadaniowych, smoothie lub jako posypkę na kanapki.

Można dodać nasiona konopi do jogurtów, płatków śniadaniowych, smoothie lub jako posypkę na kanapki. W postaci mleka (napoju). Można zrobić mleko z nasion konopi, które jest świetną alternatywą dla mleka krowiego, szczególnie dla osób nietolerujących laktozy.

Można zrobić mleko z nasion konopi, które jest świetną alternatywą dla mleka krowiego, szczególnie dla osób nietolerujących laktozy. W postaci oleju. Olej z nasion konopi jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów i może być używany do przyrządzania potraw, jako składnik sałatek warzywnych.

Olej z nasion konopi jest bogatym źródłem zdrowych tłuszczów i może być używany do przyrządzania potraw, jako składnik sałatek warzywnych. W wypiekach. Nasiona konopi mogą być dodawane do ciast, chleba i innych wypieków.

Pamiętaj, że nasiona konopi są bardzo kaloryczne, więc powinny być spożywane z umiarem.

Przepis na sałatkę z nasionami konopi

Składniki

2 łyżki nasion konopi

duża garść świeżej rukoli

średniej wielkości pomidor

średniej wielkości ogórek

mała czerwona cebula

2 łyżki oliwy

sok z połowy cytryny

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie: Myjemy i suszymy warzywa. Pomidora, ogórka i cebulę kroimy w kostkę. W dużej misce mieszamy rukolę, pokrojone warzywa i nasiona konopi. W małym słoiku łączymy oliwę, sok z cytryny, sól i pieprz, aby przygotować sos. Polewamy sałatkę sosem tuż przed podaniem.

Czy są jakieś przeciwwskazania do jedzenia nasion konopi?

Nasiona konopi są generalnie bezpieczne do spożycia dla większości ludzi i nie mają znanych poważnych przeciwwskazań. Jednak, jak z każdym produktem spożywczym, mogą wystąpić indywidualne reakcje alergiczne. Osoby, które są alergiczne na konopie, powinny unikać spożywania nasion konopi. Ponadto nasiona konopi są bogate w błonnik, więc spożywanie ich w dużych ilościach może prowadzić do problemów trawiennych, takich jak wzdęcia, gaz, biegunka lub zaparcia, szczególnie dla osób, które nie są przyzwyczajone do diety bogatej w błonnik.