Dlaczego łosoś?
Mięso łososia jest delikatne, lekko tłuste i bogate w kwasy omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu. To także doskonałe źródło białka oraz witamin D i B12.
Sekret idealnego pieczenia
Najważniejsze to nie przesuszyć ryby. Łosoś powinien być pieczony krótko, w temperaturze około 180°C przez 12-15 minut, w zależności od grubości kawałka.
Warto piec go ze skórą, dzięki temu mięso pozostaje bardziej soczyste.
Kompozycja smaków
Łosoś świetnie komponuje się z:
- cytryną,
- koperkiem,
- czosnkiem,
- oliwą,
- musztardą dijon,
- miodem (dla lekkiej słodyczy).
Można również przygotować go w papilocie (w papierze do pieczenia) z warzywami, co dodatkowo podkreśli smak.
Sposób przygotowania
- Łososia dopraw solą i pieprzem.
- Skrop oliwą i sokiem z cytryny.
- Dodaj czosnek i koperek.
- Piecz około 12-15 minut w 180°C.
- Podawaj od razu.
Podanie
Idealnie smakuje z:
- kaszą,
- ryżem,
- pieczonymi warzywami,
- sałatką.
Dlaczego warto?
Łosoś pieczony to szybki, zdrowy i elegancki posiłek, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.
