Dlaczego łosoś?

Mięso łososia jest delikatne, lekko tłuste i bogate w kwasy omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu. To także doskonałe źródło białka oraz witamin D i B12.

Sekret idealnego pieczenia

Najważniejsze to nie przesuszyć ryby. Łosoś powinien być pieczony krótko, w temperaturze około 180°C przez 12-15 minut, w zależności od grubości kawałka.

Warto piec go ze skórą, dzięki temu mięso pozostaje bardziej soczyste.

Kompozycja smaków

Łosoś świetnie komponuje się z:

cytryną,

koperkiem,

czosnkiem,

oliwą,

musztardą dijon,

miodem (dla lekkiej słodyczy).

Można również przygotować go w papilocie (w papierze do pieczenia) z warzywami, co dodatkowo podkreśli smak.

Sposób przygotowania

Łososia dopraw solą i pieprzem. Skrop oliwą i sokiem z cytryny. Dodaj czosnek i koperek. Piecz około 12-15 minut w 180°C. Podawaj od razu.

Podanie

Idealnie smakuje z:

kaszą,

ryżem,

pieczonymi warzywami,

warzywami, sałatką.

Dlaczego warto?

Łosoś pieczony to szybki, zdrowy i elegancki posiłek, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.