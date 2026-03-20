Co ciekawe, ta potrawa ma długą tradycję w polskiej kuchni i od lat pojawia się podczas świąt jako symbol życia i odrodzenia. Dziś wraca w odświeżonej formie – obok klasyki pojawiają się nowoczesne wariacje, które potrafią zaskoczyć swoim wyjątkowym smakiem.
Poniżej znajdziesz sprawdzone przepisy – od tradycyjnych po bardziej kreatywne. Wszystkie są proste, szybkie i idealne na Wielkanoc 2026.
Pomysły na jajka faszerowane na Wielkanoc
Jajka faszerowane pieczarkami – hit każdego stołu
To jedna z najpopularniejszych wersji w Polsce. Pieczarki nadają jajkom głębszy, bardziej "obiadowy" smak. Nic dziwnego, że często pojawiają się w świątecznych menu.
Składniki:
6 jajek
6–7 pieczarek
1 łyżka majonezu
1 łyżeczka musztardy
szczypiorek
sól, pieprz
Przygotowanie:
Pieczarki drobno posiekaj i podsmaż na patelni. Jajka ugotuj, przekrój i wyjmij żółtka. Połącz je z pieczarkami, majonezem i musztardą. Dopraw i napełnij połówki jaj.
Jajka faszerowane z łososiem
Jeśli chcesz zaskoczyć rodzinę, postaw na mniej oczywiste dodatki. Coraz popularniejsze są wersje z łososiem, awokado czy nawet kolendrą.
Składniki:
4 jajka
50 g łososia wędzonego
1 łyżka majonezu
koperek
sól, pieprz
Przygotowanie:
Żółtka rozgnieć i wymieszaj z majonezem. Dodaj drobno pokrojonego łososia i koperek. Dopraw i nałóż do białek.
Jajka faszerowane awokado i limonką – świeżość, która zaskakuje
To propozycja dla osób, które lubią lekkie, nowoczesne smaki. Awokado świetnie zastępuje część majonezu, dzięki czemu farsz jest bardziej kremowy i jednocześnie zdrowszy – bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe.
Składniki:
5 jajek
1 dojrzałe awokado
1 łyżka majonezu (opcjonalnie)
sok z 1/2 limonki
świeża kolendra lub natka pietruszki
sól, pieprz
Przygotowanie:
Jajka ugotuj na twardo, przekrój na pół i wyjmij żółtka. Awokado rozgnieć widelcem i skrop sokiem z limonki, żeby nie ściemniało. Dodaj żółtka, majonez (jeśli używasz) oraz drobno posiekane zioła. Dopraw i dokładnie wymieszaj. Farsz przełóż do białek. Możesz udekorować dodatkową kolendrą lub plasterkiem limonki.
Jajka faszerowane burakiem i chrzanem
Ten przepis robi wrażenie już na pierwszy rzut oka. Intensywny kolor buraka przyciąga uwagę, a chrzan dodaje wyrazistości. To idealna propozycja dla osób, które lubią bardziej zdecydowane smaki.
Składniki:
6 jajek
1 mały ugotowany burak
1 łyżeczka tartego chrzanu
1–2 łyżki majonezu
sól, pieprz
Przygotowanie:
Jajka ugotuj i przekrój na pół. Wyjmij żółtka. Buraka zetrzyj na drobnej tarce lub zmiksuj na gładką masę. Połącz go z żółtkami, majonezem i chrzanem. Dopraw do smaku. Farsz nałóż do białek – możesz użyć rękawa cukierniczego, żeby uzyskać efektowny wygląd.
Dlaczego jajka faszerowane są tak popularne?
Nie chodzi tylko o smak. Jajka od wieków symbolizują życie i odrodzenie, dlatego są jednym z najważniejszych elementów wielkanocnych potraw. Dodatkowo są szybkie do przygotowania, stosunkowo tanie i łatwe do modyfikowania. To sprawia, że co roku wracają w nowych odsłonach, ale nigdy nie wychodzą z mody.
O czym warto pamiętać?
Jeśli chcesz, żeby jajka wyszły idealne, pamiętaj o jednej rzeczy: nie gotuj ich zbyt długo. Optymalny czas to około 8–10 minut. Dzięki temu żółtko nie będzie miało zielonkawej obwódki, a smak pozostanie delikatny. Druga rzecz to dodatek kwasowości. Odrobina musztardy, ogórka kiszonego albo soku z cytryny sprawia, że farsz nie jest mdły.
