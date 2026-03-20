Co ciekawe, ta potrawa ma długą tradycję w polskiej kuchni i od lat pojawia się podczas świąt jako symbol życia i odrodzenia. Dziś wraca w odświeżonej formie – obok klasyki pojawiają się nowoczesne wariacje, które potrafią zaskoczyć swoim wyjątkowym smakiem.

Poniżej znajdziesz sprawdzone przepisy – od tradycyjnych po bardziej kreatywne. Wszystkie są proste, szybkie i idealne na Wielkanoc 2026.

Wielkanoc 2026. Ceny rosną, trzeba trzymać się za kieszeń. Catering czy supermarket?
Pomysły na jajka faszerowane na Wielkanoc

Jajka faszerowane pieczarkami – hit każdego stołu

To jedna z najpopularniejszych wersji w Polsce. Pieczarki nadają jajkom głębszy, bardziej "obiadowy" smak. Nic dziwnego, że często pojawiają się w świątecznych menu.

Składniki:

6 jajek

6–7 pieczarek

1 łyżka majonezu

1 łyżeczka musztardy

szczypiorek

sól, pieprz

Przygotowanie:

Pieczarki drobno posiekaj i podsmaż na patelni. Jajka ugotuj, przekrój i wyjmij żółtka. Połącz je z pieczarkami, majonezem i musztardą. Dopraw i napełnij połówki jaj.

Jajka faszerowane z łososiem

Jeśli chcesz zaskoczyć rodzinę, postaw na mniej oczywiste dodatki. Coraz popularniejsze są wersje z łososiem, awokado czy nawet kolendrą.

Składniki:

4 jajka

50 g łososia wędzonego

1 łyżka majonezu

koperek

sól, pieprz

Przygotowanie:

Żółtka rozgnieć i wymieszaj z majonezem. Dodaj drobno pokrojonego łososia i koperek. Dopraw i nałóż do białek.

Jajka faszerowane awokado i limonką – świeżość, która zaskakuje

To propozycja dla osób, które lubią lekkie, nowoczesne smaki. Awokado świetnie zastępuje część majonezu, dzięki czemu farsz jest bardziej kremowy i jednocześnie zdrowszy – bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe.

Składniki:

5 jajek

1 dojrzałe awokado

1 łyżka majonezu (opcjonalnie)

sok z 1/2 limonki

świeża kolendra lub natka pietruszki

sól, pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotuj na twardo, przekrój na pół i wyjmij żółtka. Awokado rozgnieć widelcem i skrop sokiem z limonki, żeby nie ściemniało. Dodaj żółtka, majonez (jeśli używasz) oraz drobno posiekane zioła. Dopraw i dokładnie wymieszaj. Farsz przełóż do białek. Możesz udekorować dodatkową kolendrą lub plasterkiem limonki.

Jajka faszerowane burakiem i chrzanem

Ten przepis robi wrażenie już na pierwszy rzut oka. Intensywny kolor buraka przyciąga uwagę, a chrzan dodaje wyrazistości. To idealna propozycja dla osób, które lubią bardziej zdecydowane smaki.

Składniki:

6 jajek

1 mały ugotowany burak

1 łyżeczka tartego chrzanu

1–2 łyżki majonezu

sól, pieprz

Przygotowanie:

Jajka ugotuj i przekrój na pół. Wyjmij żółtka. Buraka zetrzyj na drobnej tarce lub zmiksuj na gładką masę. Połącz go z żółtkami, majonezem i chrzanem. Dopraw do smaku. Farsz nałóż do białek – możesz użyć rękawa cukierniczego, żeby uzyskać efektowny wygląd.

Dlaczego jajka faszerowane są tak popularne?

Nie chodzi tylko o smak. Jajka od wieków symbolizują życie i odrodzenie, dlatego są jednym z najważniejszych elementów wielkanocnych potraw. Dodatkowo są szybkie do przygotowania, stosunkowo tanie i łatwe do modyfikowania. To sprawia, że co roku wracają w nowych odsłonach, ale nigdy nie wychodzą z mody.

O czym warto pamiętać?

Jeśli chcesz, żeby jajka wyszły idealne, pamiętaj o jednej rzeczy: nie gotuj ich zbyt długo. Optymalny czas to około 8–10 minut. Dzięki temu żółtko nie będzie miało zielonkawej obwódki, a smak pozostanie delikatny. Druga rzecz to dodatek kwasowości. Odrobina musztardy, ogórka kiszonego albo soku z cytryny sprawia, że farsz nie jest mdły.