Danie najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, kiedy sos jest ciepły i aksamitny, a jajka miękkie i aromatyczne.

Składniki (na 4-6 porcji)

6-8 jajek ugotowanych na twardo

2 łyżki masła

2 łyżki mąki pszennej

250 ml mleka (pełnotłustego lub 2%)

2-3 łyżeczki musztardy (najlepiej sarepskiej lub Dijon)

1/2 łyżeczki soli (do smaku)

szczypta cukru

szczypta gałki muszkatołowej

opcjonalnie: świeży koperek lub szczypiorek do dekoracji

Reklama

Przygotowanie sosu musztardowego

W rondelku rozpuść masło na małym ogniu.

Dodaj mąkę i smaż przez 1-2 minuty, aż powstanie jasna zasmażka.

Stopniowo wlewaj mleko, cały czas mieszając trzepaczką, aby uniknąć grudek.

Gdy sos zgęstnieje, dodaj musztardę, sól, szczyptę cukru i gałkę muszkatołową.

Gotuj na małym ogniu jeszcze 2-3 minuty, mieszając, aż sos stanie się gładki i aksamitny.

Przygotowanie jajek

Jajka ugotowane na twardo obierz i przekrój na połówki lub ćwiartki.

Ułóż je w naczyniu żaroodpornym lub na talerzu odpornym na ciepło.

Serwowanie

Polej jajka ciepłym sosem musztardowym. Możesz posypać drobno posiekanym koperkiem lub szczypiorkiem dla świeżego aromatu i dekoracji. Podawaj od razu, sos musi być ciepły, aby jajka smakowały najlepiej.

Najczęstsze błędy

Zbyt gęsty sos - dodaj odrobinę mleka, żeby łatwo spływał po jajkach. Musztarda za ostra - dostosuj ilość do własnych preferencji. Zbyt zimne jajka - najlepiej wyjąć je prosto z wody i od razu polać sosem.

Wskazówka ekspercka

Aby nadać sosowi jeszcze więcej smaku, możesz podsmażyć drobno posiekany szczypiorek lub cebulkę dymkę na maśle i dodać do sosu tuż przed podaniem. Jajka w sosie musztardowym świetnie komponują się z młodymi ziemniakami, szynką pieczoną lub lekką sałatką wielkanocną.