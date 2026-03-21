Danie najlepiej smakuje od razu po przygotowaniu, kiedy sos jest ciepły i aksamitny, a jajka miękkie i aromatyczne.
Składniki (na 4-6 porcji)
- 6-8 jajek ugotowanych na twardo
- 2 łyżki masła
- 2 łyżki mąki pszennej
- 250 ml mleka (pełnotłustego lub 2%)
- 2-3 łyżeczki musztardy (najlepiej sarepskiej lub Dijon)
- 1/2 łyżeczki soli (do smaku)
- szczypta cukru
- szczypta gałki muszkatołowej
- opcjonalnie: świeży koperek lub szczypiorek do dekoracji
Przygotowanie sosu musztardowego
W rondelku rozpuść masło na małym ogniu.
Dodaj mąkę i smaż przez 1-2 minuty, aż powstanie jasna zasmażka.
Stopniowo wlewaj mleko, cały czas mieszając trzepaczką, aby uniknąć grudek.
Gdy sos zgęstnieje, dodaj musztardę, sól, szczyptę cukru i gałkę muszkatołową.
Gotuj na małym ogniu jeszcze 2-3 minuty, mieszając, aż sos stanie się gładki i aksamitny.
Przygotowanie jajek
Jajka ugotowane na twardo obierz i przekrój na połówki lub ćwiartki.
Ułóż je w naczyniu żaroodpornym lub na talerzu odpornym na ciepło.
Serwowanie
- Polej jajka ciepłym sosem musztardowym.
- Możesz posypać drobno posiekanym koperkiem lub szczypiorkiem dla świeżego aromatu i dekoracji.
- Podawaj od razu, sos musi być ciepły, aby jajka smakowały najlepiej.
Najczęstsze błędy
- Zbyt gęsty sos - dodaj odrobinę mleka, żeby łatwo spływał po jajkach.
- Musztarda za ostra - dostosuj ilość do własnych preferencji.
- Zbyt zimne jajka - najlepiej wyjąć je prosto z wody i od razu polać sosem.
Wskazówka ekspercka
Aby nadać sosowi jeszcze więcej smaku, możesz podsmażyć drobno posiekany szczypiorek lub cebulkę dymkę na maśle i dodać do sosu tuż przed podaniem. Jajka w sosie musztardowym świetnie komponują się z młodymi ziemniakami, szynką pieczoną lub lekką sałatką wielkanocną.
