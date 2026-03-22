Charakterystyka tuńczyka

Mięso tuńczyka ma intensywny kolor – od różowego po głęboko czerwony – oraz zwartą strukturę. Jest bogate w białko, zdrowe tłuszcze i witaminy, a przy tym bardzo sycące. Dzięki swojej strukturze świetnie nadaje się do krótkiej obróbki termicznej lub spożycia na surowo.

Jak przygotować tuńczyka?

Najpopularniejszą formą podania jest stek z tuńczyka, który smaży się bardzo krótko, tak, aby środek pozostał surowy. To właśnie ten kontrast tekstur i smaków stanowi o wyjątkowości tej ryby.

Tuńczyk sprawdza się także jako:

tatar,

carpaccio,

składnik sałatek,

element dań azjatyckich (np. poke).

Sekret idealnego tuńczyka

Najważniejsza jest jakość - świeży tuńczyk powinien mieć intensywny kolor i delikatny zapach morza. Obróbka powinna być minimalna, wysoka temperatura i krótki czas smażenia pozwalają zachować soczystość.

Najlepiej doprawić go prostymi składnikami:

sól morska,

pieprz,

oliwa,

sos sojowy,

sezam,

imbir.

Prosty przepis - stek z tuńczyka

Oprósz tuńczyka solą i pieprzem. Rozgrzej bardzo dobrze patelnię. Smaż po 2-3 minuty z każdej strony. Środek powinien pozostać lekko surowy. Podawaj z sałatką lub warzywami.

Dlaczego warto?

Tuńczyk to doskonałe źródło białka i zdrowych tłuszczów. Jest szybki w przygotowaniu, a jednocześnie niezwykle efektowny. To idealny wybór dla tych, którzy cenią intensywne smaki i nowoczesną kuchnię