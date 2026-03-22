Danie można przygotować dzień wcześniej, po schłodzeniu smaki jeszcze się przegryzą, a mięso będzie łatwe do krojenia i podania w plastrach.

Składniki (na 6-8 osób)

1,2-1,5 kg karkówki wieprzowej

1 średnia główka białej kapusty (liście sparzone i oddzielone)

4-5 ząbków czosnku

2 łyżki oliwy lub oleju

1 łyżka majeranku suszonego

suszonego 1 łyżeczka mielonego czarnego pieprzu

1,5 łyżeczki soli

100 ml wody lub bulionu

opcjonalnie: kilka ziaren ziela angielskiego

Przygotowanie mięsa

Marynata: czosnek przeciśnij przez praskę lub drobno posiekaj, wymieszaj z oliwą, solą, pieprzem i majerankiem.

Natrzyj karkówkę dokładnie marynatą. Odstaw na minimum 1 godzinę (najlepiej na kilka godzin lub na noc w lodówce).

Przygotowanie liści kapusty

Liście sparz w dużym garnku wrzątkiem przez 5-7 minuty, aby stały się elastyczne i łatwe do zawijania.

Odsącz je i osusz papierowym ręcznikiem.

Formowanie i pieczenie

Rozłóż kilka liści kapusty na desce lub w naczyniu żaroodpornym, tak by zachodziły na siebie.

Połóż karkówkę na liściach, przykryj resztą liści, tworząc szczelny „pakunek”.

Wstaw do naczynia żaroodpornego, wlej odrobinę wody lub bulionu, aby dno się nie przypaliło.

Piecz w piekarniku nagrzanym do 160°C przez około 2-2,5 godziny, mięso powinno być miękkie i aromatyczne.

Pod koniec pieczenia można odkryć liście i dopiec karkówkę jeszcze 10 minut, żeby lekko się zarumieniła.

Jak podawać

Pokrój mięso w plastry, zachowując liście kapusty jako dekorację. Ułóż na półmisku, możesz dodać świeży majeranek lub natkę pietruszki, świetnie komponuje się z młodymi ziemniakami, chrzanem lub sosem musztardowym

Najczęstsze błędy

zbyt twarde liście kapusty - przed zawinięciem muszą być sparzone,

przesuszenie mięsa - niska temperatura i długi czas pieczenia gwarantują soczystość,

brak marynaty - karkówka sama w sobie jest tłusta, ale bez przypraw będzie nijaka w smaku.

Wskazówka ekspercka

Karkówka w liściach kapusty najlepiej smakuje schłodzona, gdy smaki się przegryzą. Jeśli chcesz podać ją na ciepło, podgrzej delikatnie w piekarniku pod przykryciem, aby liście nie wyschły.